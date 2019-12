Una Vita puntate spagnole: nasce una relazione segreta tra due donne

Anticipazioni spagnole Una Vita: nasce la prima relazione segreta tra due donne

Nasce la prima relazione tra due donne nella soap di Una Vita. A rivelarcelo sono le ultime anticipazioni spagnole, che parlano di questo amore segreto tra Maite e Camino, due nuovi personaggi che conosceremo tra qualche tempo in Italia. Nel corso delle puntate andate in onda in Spagna, le due donne si sono avvicinate molto lentamente, ma sin da subito è possibile notare la sintonia che c’è tra loro. Mentre Camino è una giovane studentessa che vuole imparare a disegnare e dipingere, Maite è già un’artista, con qualche anno in più di lei. Ed è proprio quest’ultima a essere preoccupata per il sentimento che sta nascendo tra loro. Ricordiamo che la soap è ambientata tra Ottocento e Novecento, periodo in cui purtroppo questo tipo di relazioni non venivano approvate dalla società. Dalle anticipazioni sappiamo che tra Maite e Camino scatta un bel bacio. A farsi avanti è la ragazza, che non può più nascondere il forte interesse che prova nei confronti della pittrice. Per i telespettatori spagnoli, quanto sta accadendo non è stato per nulla inaspettato. Infatti, sin da subito si nota la complicità e la sintonia nata tra loro.

Puntate spagnole Una Vita: Maite e Camino non possono più nascondersi i loro sentimenti

Questo amore nato ad Acacias, come potete già immaginare, è caratterizzato da momenti di grande difficoltà. In particolare, la madre di Camino, Felicia, non intende più permettere alla ragazza di frequentare la pittrice. La donna è convinta che Maite possa influenzare la figlia con le sue idee rivoluzionarie. Il modo di pensare dell’insegnante, che arriva da Parigi, è molto discusso nel ricco quartiere. Sicuramente avrebbe trovato l’appoggio di Leonor, la quale, però ricordiamo, in Spagna ha già lasciato Acacias. Nonostante ciò, Maite trova il sostegno e l’appoggio di Camino, che non intende più nascondere i suoi sentimenti. Ed ecco che le due decidono di intraprendere una relazione segreta.

Maite e Camino di Una Vita grandi protagoniste: un nuovo amore ad Acacias

Maite e Camino sono coscienti del fatto che ad Acacias pochi accetterebbero la loro relazione. La pittrice, pertanto, decide di allontanarsi dalla ragazza. Ma quest’ultima non vuole assolutamente rinunciare a questo amore e così arriva la tanto attesa svolta. Camino e Maite si dichiarano i loro sentimenti e iniziano così una relazione segreta.