Anticipazione Una Vita: tre personaggi lasciano Acacias per sempre

Una Vita anticipazioni: tre protagonisti della soap dicono addio ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita vedono l’addio definitivo di ben tre personaggi. Siamo vicini alla conclusione di questa quarta stagione della soap, dopo la quale c’è un salto temporale di ben dieci anni. Dunque, ci prepariamo a conoscere nuovi personaggi e a salutarne altri. Tra quest’ultimi vi sono Leonor, Inigo e Flora. Ebbene, questa volta, il pubblico si ritroverà a dire definitivamente addio alla giovane Hidalgo. Sin dalla prima puntata della nota soap spagnola, la scrittrice ha appassionato i telespettatori con la sua storia d’amore con Pablo e con il suo carattere da lottatrice. Dopo la morte del suo amato, Leonor ha fortunatamente ritrovato la felicità con l’arrivo ad Acacias di Inigo. Sebbene sembrasse impossibile, un altro uomo è riuscito a entrare nel cuore della bella scrittrice, che questa volta si ritrova a salutare il quartiere per sempre. Dalle anticipazioni spagnole, infatti, sappiamo che la giovane Hidalgo non farà ritorno ad Acacias. Chiaramente non sappiamo se in futuro la scrittrice tornerà nel quartiere con una nuova storia.

Anticipazioni Una Vita: Leonor, Inigo, Flora e Tito lasciano insieme il quartiere

Un addio definitivo quello che Leonor, Inigo e Flora danno ad Acacias. I tre lasciano il quartiere insieme a Tito, colui che riesce a far battere il cuore della Barbosa, che da poco ha visto andare via il suo Pena. Ed è proprio con questo nuovo personaggio che Inigo si mette nei guai ed è costretto a dare via La Deliciosa. Scendendo nel dettaglio, come vi abbiamo già anticipato, il cioccolatiere deve pagare un grosso debito, a causa del quale Flora si ritrova in pericolo. Per salvare la sorella, Inigo sceglie di ipotecare La Deliciosa.

Anticipazione Una Vita: si conclude così la quarta stagione della soap

Ed è proprio dopo aver ipotecato La Deliciosa che Leonor, Inigo, Flora e Tito lasciano Acacias. Prima di ciò, i due uomini riescono a farla pagare ad Andrés, colui che mette in pericolo la vita di Flora. Con un grande sorriso stampato sul volto, dicono addio al ricco quartiere spagnolo. Così si conclude la quarta stagione di Una Vita, che porta via con sé anche altri personaggi, come Trini e Celia!