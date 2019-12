Una Vita anticipazioni, Flora in pericolo: Inigo perde La Deliciosa

Anticipazioni Una Vita: Inigo costretto a prendere una decisione importante per salvare Flora

Le anticipazioni di Una Vita vedono Inigo e Flora in serie difficoltà. Il tutto accade quando il Barbosa fa la conoscenza di Tito, un giovane pugile su cui inizia a scommettere. Ricordiamo che il proprietario de La Deliciosa inizia a dedicarsi alla gare di pugilato, scommettendo sui vari partecipanti. Vi abbiamo anche anticipato che Liberto finisce in questa rete come pugile. Ben presto, il marito di Rosina si ritira e rinuncia a questa carriera. Il Seler non abbandona del tutto questo mondo, in quanto resta al fianco di Inigo nel giro di scommesse. Tito entra a far parte della vita di Inigo, ma anche in quella di Flora, che da poco ha visto allontanarsi il suo amato Pena. Ed ecco che per i due fratelli Barbosa arrivano pericolosi problemi. Scendendo nel dettaglio, i guai si presentano quando Tito e Inigo firmano un contratto di fronte a un notaio. Improvvisamente, il Barbosa inizia a notare un uomo misterioso che gira intorno a La Deliciosa.

Una Vita anticipazioni: Inigo deve trovare il denaro per saldare il suo debito

Inigo non può fare a meno di notare l’uomo misterioso che gira intorno a La Deliciosa. Preoccupato, il Barbosa si confida con Liberto, a cui rivela di conoscere l’identità di questa persona. Si tratta di Andrés, l’usuraio a cui ha chiesto un prestito. Il pericolo si fa sempre più forte, quando Inigo nota altri ragazzi misteriosi, che si presentano al suo bar per cercare Tito. Leonor non sospetta nulla e, dunque, dà loro le informazioni su dove possono trovare il ragazzo. Il Barbosa riceve poi notizie da Andrés, il quale gli offre quattro giorni per rimborsare metà del debito. Leonor viene a conoscenza della situazione e chiede aiuto a Rosina, che però non le dà il denaro richiesto. Anche Liberto cerca di trovare i soldi necessari per aiutare il suo amico, ma ciò sembra non bastare.

Anticipazione Una Vita: Flora sparisce e Inigo decide di ipotecare La Deliciosa

Inigo si accorge improvvisamente che Flora è sparita. Di fronte alla possibilità di perdere la sorella, il Barbosa si vede costretto a trovare una soluzione: ipotecare La Deliciosa per pagare il creditore. Finalmente, dopo grande attesa, Flora viene rilasciata sana e salva. Intanto, Tito ha dei problemi durante un combattimento. Il ragazzo ha una lesione cerebrale e deve lasciare la sua carriera da pugile.