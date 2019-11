Anticipazione Una Vita: Liberto diventa un eroe, arriva Tito

Una Vita anticipazioni: Liberto intraprende una carriera da pugile, ad Acacias arriva Tito

Le anticipazioni di Una Vita vedono Liberto diventare un eroe ad Acacias. Il marito di Rosina conquista tutti salvando Flora! La ragazza viene trattata in malo modo da un uomo pericoloso, il pugile Jordi Barò, all’interno de La Delicisiosa e inizia a urlare per ottenere aiuto. Nessuno sembra ascoltare la richiesta della pasticcera, fatta eccezione per Liberto. Infatti, quest’ultimo riesce a introdursi in tempo nella pasticceria per evitare un abuso da parte di Jordi sulla povera Flora. Un famoso impresario di pugili nota la forza del Seler, tanto da fargli una proposta davvero inaspettata. Ebbene, dopo essere diventato un eroe per gli abitanti di Acacias, Liberto inizia una seconda vita. In particolare, il nipote di Susana intraprende una carriera da pugile in vari incontri di boxe. Leonor, Rosina e sua zia non sono a conoscenza di quanto sta realmente accadendo, ma presto la situazione diventa per le tre abbastanza chiara.

Anticipazioni Una Vita: Liberto lascia la sua carriera da pugile, Inigo conosce Tito

Liberto diventa un pugile e Inigo inizia a scommettere su di lui. Improvvisamente, durante un incontro di boxe, arrivano sul posto Rosina e Leonor. La prima ferma il Seler, causandogli una vera e propria sconfitta. Da questo momento, Liberto decide di abbandonare la carriera da pugile, mentre Inigo incontra un altro lottatore su cui scommettere. Stiamo parlando di Tito, personaggio interpretato da Juan Dávila che tra poco vedremo entrare in scena. Proprio in concomitanza con il ritiro di Liberto dal mondo della boxe, Inigo fa la conoscenza di Tito. Quest’ultimo si presenta come un combattente valenciano da poco arrivato ad Acacias.

Anticipazione Una Vita: Inigo inizia a scommettere sul pugile Tito

Nel corso delle prossime puntate in onda in Italia, Inigo fa la conoscenza di un nuovo personaggio, Tito. Il Barbosa decide di continuare il business di promotore scommettendo sul nuovo arrivato. Quest’ultimo affronta i suoi combattimenti con grande tranquillità, aumentando i guadagni di Inigo, ma anche quelli di Liberto. Infatti, sebbene abbia abbandonato il ruolo di pugile, il marito di Rosina non lascia del tutto il mondo della boxe. Ma facciamo, intanto, attenzione a Tito, che secondo le anticipazioni si avvicina molto a Flora, che da poco è stata costretta a chiudere la sua relazione con Pena!