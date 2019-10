Anticipazione Una Vita, triste epilogo per Flora: Pena lascia Acacias

Anticipazioni Una Vita, Pena decide di lasciare Acacias e Flora

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’uscita di scena di un personaggio. Stiamo parlando di Pena, il quale sceglie di lasciare Acacias e partire così per una spedizione in Africa. Una triste svolta per Flora, la quale non ha neanche la possibilità di salutare il suo amato. La loro storia d’amore è iniziata in modo abbastanza particolare, con la Barbosa che ha subito provato a conquistarlo. Con il passare del tempo, Cervera ha compreso di ricambiare questi sentimenti. Nel corso delle ultime puntate italiane, abbiamo visto la ragazza serena insieme a Pena, sebbene inizialmente ci siano stati grossi problemi da risolvere. Ma ecco che accade qualcosa che riesce a far soffrire non poco la sorella di Inigo. Il pubblico italiano dovrà dire addio a Pena, il quale trama alle spalle della povera Flora. Il tutto prende inizio quando l’uomo assume un comportamento molto strano, dopo aver ricevuto una telefonata misteriosa. La Barbosa si confida con Lolita, a cui rivela tutte le sue preoccupazioni. Flora inizia a temere che Pena possa abbandonarla.

Una Vita anticipazioni, Flora scopre cosa sta tramando Pena

Flora non si arrende e decide di scoprire come stanno le cose, rovistando nelle tasche del fidanzato. Ed è tra i vestiti di quest’ultimo che la Barbosa trova un anello. La ragazza si convince così del fatto che Pena abbia deciso di farle un’importante sorpresa. Non solo, inizia anche a pensare che l’uomo abbia acquistato due biglietti per un piroscafo per la loro luna di miele. Ma le intenzioni del Cervera non sono affatto queste! Infatti, confessa a Lolita e Antonito di dover affrontare un nuovo viaggio, per portare a termine una spedizione di suo padre. Scendendo nel dettaglio, racconta alla coppia che gli è stato proposto di unirsi alle ricerche di un tesoro appartenuto alla tribù di Avechunalandia. A questo punto, Pena è costretto a rivelare a Flora la verità, chiedendole di aspettarlo per circa un anno.

Anticipazioni Una Vita: Pena lascia Acacias, senza salutare nessuno

Pena non vuole rinunciare a questa nuova avventura, mentre Flora gli chiede appunto di restare ad Acacias. I due iniziano a litigare sempre di più, tanto che la loro relazione sembra essere ormai distrutta. Alla fine il Cervera prende una decisione molto forte: si reca da Antonito, a cui consegna il 50% delle azioni de La Deliciosa che verranno donate a Flora qualora lui dovesse morire in Africa. Dopo di che, lascia il quartiere di Acacias senza salutare nessuno, neanche la povera Barbosa. La sorella di Inigo si ritrova così ad affrontare un periodo davvero difficile.