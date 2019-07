Una Vita anticipazioni, il vero Inigo non ha perso la memoria: il suo piano

Anticipazioni Una Vita, Pena viene smascherato: il vero Inigo non ha mai perso la memoria

Nel corso delle prossime di Una Vita, Pena viene smascherato da Inigo e Flora. I due fratelli riescono finalmente a scoprire la verità sul vero Inigo, che fino a ora ha dunque finto di aver perso la memoria. Il giovane, ricordiamo, si è presentato ad Acacias mettendo paura a Flora e Inigo. In particolare, la prima si è sempre mostrata abbastanza timorosa. La paura di essere scoperta, ha portato la giovane ad assumere Pena a La Deliciosa. Ed ecco che il ragazzo mostra subito di avere qualche segreto nascosto, in quanto inizia a osservare con attenzione Flora, facendole anche dei ritratti. Non solo, dimostra di essere particolarmente interessato al libro scritto da Leonor su suo padre Cesar Cervera. Non manca poco e finalmente i due fratelli arrivano a scoprire che Pena non ha mai avuto alcuna amnesia, anzi è sempre stato consapevole di essere il vero Inigo. Infatti, ben presto verremo a conoscenza di un piano ideato dal bugiardo.

Una Vita anticipazioni: Pena ha un piano per incastrare Inigo e Flora

Il vero Inigo non ha mai perso la memoria, ha sempre saputo di essere lui il proprietario de La Deliciosa. Eppure ha lasciato fare ai due fratelli, finché non viene scoperto. Proprio Flora e Inigo arrivano a scoprire la verità. Il ragazzo ricorda benissimo di essere il vero Cervera, ma qual è il motivo di questa sua farsa? Ebbene, Pena avrebbe voluto incastrare i due fratelli facendoli passare per autori di un furto molto grave. Il vero Inigo ha, infatti, rubato una divinità indiana e rischia di essere scoperto. Ma ecco che Flora e suo fratello giocano d’anticipo e, durante una festa organizzata a La Deliciosa, rivelano a tutti i vicini la verità sulla loro identità.

Anticipazione Una Vita: Inigo e Flora riescono ad anticipare Pena

Inigo e Flora si trovano costretti a rivelare di non essere i veri fratelli Cervera. I due svelano ai vicini di Acacias che il loro cameriere Pena non è altro che il vero Inigo. Una dichiarazione scioccante per i presenti, fatta eccezione per Leonor che già conosce la verità da tempo. A questo punto, il ragazzo deve farsi carico de La Deliciosa e deve iniziare seriamente a preoccuparsi di essere trovato da un misterioso indiano, a causa del furto da lui commesso. Inigo, intanto, decide di non aiutare Pena, anzi preferisce lasciare Acacias insieme a Flora e Leonor. Ma le anticipazioni annunciano che il suo piano non procede come vorrebbe.