Una Vita anticipazioni: Flora molestata da un uomo pericoloso

Anticipazioni Una Vita, Flora viene molestata all’interno de La Deliciosa

Duro momento quello di Flora, che vedremo nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni segnalano che la giovane pasticcera viene molestata all’interno della sua pasticcera. Il tutto accade quando Inigo inizia a scommettere sulle partite di boxe. Proprio qui conosce Jordi Barò, un pugile che si invaghisce subito di Flora. L’uomo approfitta di qualsiasi momento per restare solo con la ragazza. Quest’ultima, però, cerca di non dargli alcun tipo di occasione per avvicinarsi. Sia Liberto che Leonor notano immediatamente le avances dell’uomo nei confronti della ragazza e insieme avvisano Inigo, al fine di proteggerla. Ma invece di prendersela con Jordi, il pasticcere rimprovera Flora, convinto che sia stata lei a provocare l’uomo. In particolare, il Barbosa ammette alla sorella di non approvare il comportamento che tiene con il suo amico. Chiaramente la pasticcera non è per nulla d’accordo con il fratello, in quanto sa che non è lei la vera causa di quanto sta accadendo, e si confida con Leonor.

Una Vita anticipazioni: Jordi riesce ad allontanare Inigo e a restare solo con Flora

Dopo aver visto naufragare la sua storia d’amore con Pena, Flora si ritrova a vivere un momento tragico. Prima di ciò, la pasticcera nota che da parte di Jordi ci sia un corteggiamento troppo spinto. Leonor consiglia alla cognata di non dare alcuna speranza al pugile, poiché non si fida per nulla di lui. La ragazza cerca così di mettere in pratica quanto consigliato dalla Hidalgo, non dando alcuna confidenza all’uomo. Inigo, intanto, tenta di trascorrere il più tempo possibile a La Deliciosa, con lo scopo di evitare che la sorella resti sola con il pugile. Infatti, il Barbosa inizia ad avere le stesse preoccupazioni di Leonor. Purtroppo, con uno stratagemma, Jordi riesce a restare solo con Flora nella pasticceria.

Anticipazione Una Vita: Jordi Barò molesta Flora all’interno de La Deliciosa

Attraverso uno stratagemma, Jordi resta solo con Flora a La Deliciosa. Approfittando dell’assenza di Inigo, il pugile molesta la povera pasticcera. L’uomo vuole arrivare ad abusare della Barbosa, ma fortunatamente non raggiunge il suo scopo. La giovane inizia a chiedere aiuto e nessuno sembra sentire le sue urla. Ed ecco che Liberto arriva in tempo in pasticceria per fermare Jordi, con un bel pugno. Dopo ciò, vi anticipiamo che Seler diventa un vero e proprio eroe ad Acacias!