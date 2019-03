Una Vita anticipazioni spagnole: Celia muore, Ramon arrestato

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia cade dalla finestra e perde la vita, Ramon è il colpevole?

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la tragica morte di Celia, uno dei personaggi storici della soap. Un’uscita di scena che dispiacerà non poco ai telespettatori, visto che si tratta di una delle vicine di Acacias che ci sono sin dalla prima puntata. L’attrice Ines Aldea sembra aver salutato per sempre il suo personaggio, lasciando definitivamente la soap. Ma cosa accade nello specifico? Secondo le ultime anticipazioni, la moglie di Felipe cade dalla finestra e perde la vita. Non si sa bene, però, se si tratti di un incidente o di un omicidio. Celia si trova all’interno della casa dei Palacios quando perde tragicamente la vita. Facendo il punto della situazione, la sua amica Trini partorisce e mette al mondo la piccola Milagros. L’Alvarez Hermoso inizia a mostrarsi piuttosto presente nella vita della bambina, tanto da apparire morbosa. Mentre si trova con la bimba, Trini si sente male e lei non fa in tempo a darle le medicine per salvarla.

Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Celia cerca di rapire Milagros

Ramon inizia ad avere dei dubbi su Celia: non ha davvero fatto in tempo a dare le pillole a Trini o ha fatto in modo che morisse? A causa di una crisi respiratoria, la Crespo perde la vita e il Palacios non riesce ad accettarlo. Dopo il decesso della sua amica, la moglie di Felipe ha un atteggiamento ancora più morboso nei confronti della piccola Milagros. La donna entra in crisi quando scopre che Ramon ha intenzione di lasciare Acacias e raggiungere Maria Luisa a Parigi. L’uomo spera di poter superare questo momento così difficile. Proprio il giorno della partenza, Celia si introduce nell’abitazione dei Palacios con un coltello. Il suo scopo è quello di rapire Milagros.

Una Vita puntate spagnole: Celia muore, Ramon viene arrestato

Proprio durante questa circostanza, Celia perde la vita. Dopo aver afferrato la bambina, la moglie di Felipe cade dalla finestra e muore. Non si sa ancora quale sia la causa della caduta della Alvarez Hermoso. Dopo il salto temporale, di cui vi abbiamo già parlato, i telespettatori si ritroveranno di fronte a un Ramon che ha già trascorso ben dieci anni in prigione. Dunque, sembra proprio che il Palacios viene considerato colpevole della morte di Celia.