Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini è morta, tutta colpa di Celia?

Una Vita puntate spagnole: Trini muore dopo il parto, colpa di Celia? L’annuncio dell’attrice Anita Del Rey

In Spagna è andato in onda un episodio a dir poco inaspettato. I telespettatori e fan di Una Vita hanno visto morire la dolce e amatissima Trini. La moglie di Ramon aveva da poco dato alla luce sua figlia Milagros e la gioia ha pervaso tutta Acacias 38. Ma per una vita che è arrivata, un’altra se ne è andata. Durante gli ultimi mesi di gravidanza la donna ha iniziato ad avere alcuni strani dolori, tanto da arrivare a far decidere al dottore di agire con un parte cesareo. Dopo la nascita della piccola sorella di Maria Luisa, Trini è stata rimandata a casa. La donna sembrava si stesse riprendendo e invece è stata colpita da una nuova e improvvisa crisi respiratoria, tanto da arrivare al decesso.

Anticipazione Una Vita: Celia ha ucciso Trini? Uno strano gesto

Durante la crisi respiratoria di Trini, in casa con lei c’era Celia. La moglie dell’avvocato Alvarez si è resa conto del malore della sua amica ed è corsa a prendere le medicine che avrebbero potuto salvarle la vita. Una volta trovate le pastiglie, Celia si è come bloccata e ci ha pensato un po’ prima di mettere nella bocca della donna il medicinale. Alla fine, forse a causa dell’attesa, Trini è morta. Ora la domanda è un soltanto: la Hermoso lo ha fatto di proposito o no?!? Sicuramente ci attendono nuovi e sconvolgenti colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Una Vita.

Una Vita: l’addio di Anita Del Rey alla dolce Trini

A vestire i panni di Trini è sempre stata lei, l’attrice Anita Del Rey. La giovane donna ha voluto dare il suo addio ad Acacias 38 attraverso un lungo e dolce annuncio condiviso su Instagram. “Così mi ricorderò di Trini, ridendo. Uno dei grandi amori della mia vita. Sono stati quattro anni meravigliosi, pieni di apprendimento, paure, lacrime e risate, molte risate. Sono stati i più bei anni della mia vita, grazie ai miei colleghi che mi hanno sostenuta nei momenti difficili.Grazie a tutti per aver voluto bene a Trini.”