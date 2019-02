Una Vita, salto temporale di 10 anni: Celia e Leonor assenti?

Anticipazioni spagnole Una Vita: salto temporale di dieci anni ad Acacias 38

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un salto temporale di ben dieci anni. Dunque, i telespettatori ritroveranno i personaggi di Acacias molto cambiati, ma quali sono quelli che continueranno a essere protagonisti? Ebbene, secondo quanto scrive Cultura En Serie, sono tanti i personaggi che ritroveremo dopo questo improvviso salto temporale. Non ci sono molte anticipazioni, ma il sito spagnolo ha svelato chi sono i vicini di Acacias che saranno ancora presenti: Ramon Palacios (Juanma Navas), Antonio Palacios (Alvaro Quintana), Rosina Rubio (Sandra Marchena), Liberto Seler (Jorge Pobes), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), Lolita (Rebeca Alemany) e Samuel Alday (Juan Gareda). All’interno del cast non mancherano anche Telmo (Daniel Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutiérrez), già conosciuti dal pubblico in Spagna. Come è possibile apprendere, alcuni dei protagonisti a cui i telespettatori sono affezionati non sono stati citati dal portale iberico.

Una Vita puntate spagnole, salto temporale: alcuni personaggi non saranno presenti nel cast

In particolare, vediamo assenti tra i personaggi, che ritroveremo dopo il salto temporale, Celia e Leonor. Ma non solo, pare mancheranno anche alcuni domestici come Fabiana, Casilda e Servante. Non sappiamo bene se questi nomi non siano stati citati per qualche motivo, ma al momento non figurano nella lista dei personaggi che saranno presenti dopo il cast temporale. Sicuramente molti avranno anche notato l’assenza di Trini, che ricordiamo è morta dopo aver partorito la sua prima figlia. La soap sarà ambientata negli anni della Prima Guerra Mondiale, ovvero nel 1913, 1914. Ovviamente i protagonisti di Acacias saranno profondamente cambiati.

Una Vita anticipazioni spagnole: nuovi protagonisti ad Acacias dopo il salto temporale di dieci anni

Nel frattempo, vi anticipiamo che ci saranno anche dei nuovi arrivi. Nel cast arriveranno, dunque, gli attori Clara Garrido, Manuel Bandera, María Gracia, Aroa Rodríguez, Gurutze Beitia, Paco Mora, Aria Bedmar, Susana Soleto e José Pastor. Non ci resta, intanto, che attendere per scoprire se davvero Celia e Leonor non saranno presenti ad Acacias dopo questo salto temporale di 10 anni.