Anticipazioni Una Vita, Maria Luisa e Victor si sposano e lasciano Acacias

Una Vita anticipazioni: il matrimonio di Maria Luisa e Victor

Le anticipazioni di Una Vita annunciano il matrimonio di Maria Luisa e Victor. Finalmente il cioccolatiere riesce a portare la bella Palacios sull’altare. Tantissime emozioni quelle che provano anche gli altri vicini di Acacias, ricordando tutta la storia d’amore vissuta dai due giovani. Ripercorrere quanto è accaduto in questi anni ai due innamorati porta non poche lacrime di felicità, in particolare per Ramon. Quest’ultimo non può commuoversi nel vedere Maria Luisa realizzare il suo più grande sogno. Ma prima di giungere in chiesa per dichiarare il loro amore di fronte a Dio, i due giovani devono affrontare alcune difficoltà. In particolare, Maria Luisa si sfoga con Trini e Lolita quando accadono alcuni problemi. Scendendo nel dettaglio, la Palacios non riesce a trovare la giusta acconciatura per questo giorno così importante. Ma questo è il problema minore, visto che Rosina macchia il suo vestito da sposa. Non solo, all’interno della chiesa, dove dovrebbero essere celebrate le nozze, vengono trovate delle pulci.

Anticipazione Una Vita: Maria Luisa accetta di sposare Victor dopo varie difficoltà

Dopo diversi ostacoli, finalmente Maria Luisa accetta di sposare Victor. Vi abbiamo già anticipato che, nel corso delle prossime puntate, i due vivono dei momenti davvero difficili. Elvira tenta di ingelosire Simon proprio utilizzando il cioccolatiere, con cui si scambia un bacio nel centro di Acacias. Dopo quanto accaduto, Maria Luisa lascia Victor, per poi perdonarlo dopo il suo duello con Arturo. Ed ecco che, dopo aver risolto tutti i loro problemi, proprio durante il giorno del loro matrimonio accadono diversi problemi. Fortunatamente tutto viene risolto per il meglio e finalmente Victor riesce a diventare il marito di Maria Luisa. Un sogno che si realizza per entrambi, che però lasciano Acacias 38.

Anticipazioni Una Vita: Ramon in lacrime, Maria Luisa e Victor lasciano Acacias

Grande commozione per Ramon, nel vedere la figlia sposare Victor. Ma ecco che il Palacios, dopo le nozze, si ritrova a dover salutare Maria Luisa, la quale lascia Acacias insieme al suo neo marito. I due raggiungono Leandro e Juliana a Parigi. Pertanto, vi anticipiamo che Victor lascia la sua Deliciosa in gestione a due nuovi arrivati. Un addio quello che i telespettatori di Canale 5 dovranno dare ai due neo sposi. Infatti, l’attrice Huertas Lopez, interprete di Maria Luisa, ha ammesso che il suo personaggio uscirà di scena. Nel corso delle puntate spagnole della soap, ancora nessuno dei due protagonisti è mai riapparso nella trama.