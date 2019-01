Anticipazioni Una Vita: Victor tradisce Maria Luisa con Elvira

Una Vita anticipazioni: Victor bacia Elvira, Maria Luisa lo lascia e lui rischia la vita

Le prossime puntate di Una Vita regaleranno ai fan della soap opera in onda su Canale 5 delle grandissime sorprese. Simon ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione extra-coniugale con Elvira e di dedicare tutto se stesso a sua moglie Adela. La bella e dolce Valverde non riesce a farsene una ragione e per questo escogita un piano per far ingelosire l’ex maggiordomo. Victor e Maria Luisa stanno vivendo un periodo di crisi a causa della scelta di lui di andare a Parigi per aprire un nuovo punto vendita de La Deliciosa insieme ad Juliana e Leandro. Di fronte a tale scelta, la figlia di Ramon si mostra triste e contrariata. La fanciulla non è disposta a lasciare Acacias 38 e per questo da dell’egoista al suo amato.

Anticipazione Una Vita: Victor e Elvira si baciano, Arturo sfida a duello l’uomo

Per far ingelosire Simon, Elvira si intromette tra Victor e Maria Luisa e inizia a cercare le attenzione del giovane uomo. Dopo una burrascosa lite con la sua promessa sposa, il pasticcere si sfoga con la Valverde e alla fine si lasciano andare ad un lungo bacio. Lei comunica all’uomo che lo ha fatto solo per far ingelosire Simon e per questo decidono di non rivelare niente a nessuno. Purtroppo, però, Ursula ha assistito alla scelta e spiffera tutto ad Arturo. L’uomo si infuria e si reca a La Deliciosa minacciando Victor.

Anticipazioni Una Vita: Arturo sfida a duello Victor, chi ha la meglio?

Alla fine, grazie a Trini, anche Maria Luisa viene a sapere tutta la verità. Intanto, Arturo decide di sfidare a duello Victor per aver disonorato la sua Elvira. Chi avrà la meglio stavolta?!? Staremo a vedere. Elvira riuscirà a farsi perdonare dalla sua grande amica?!