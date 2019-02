Una Vita anticipazioni: Victor spara ad Arturo, grave ferita

Anticipazione Una Vita: il duello tra Victor e Arturo, Valverde in gravi condizioni

Le cose si mettono molto male ad Acacias 38, soprattutto per Arturo. Ursula ha assistito al bacio inaspettato tra Elvira e Victor e come sempre ha agito in malafede. La malvagia dark-lady di Una Vita ha infatti raccontato il tutto al colonnello Valverde. L’uomo è rimasto senza parole e ancora una vota non è riuscito a tollerare il comportamento della sua cara figlia. Per cercare di salvare l’onore della giovane donna, Arturo sfida a duello il figlio di Juliana e Leandro. Il giovane accetta e chiede aiuto a Liberto e Simon per prepararsi al meglio all’incontro e per non fare la figura del codardo.

Una Vita anticipazioni: Victor spara ad Arturo, il colonnello in fin di vita

Simon e Liberto aiutano Victor a capire come usare un’arma da fuoco e intanto il proprietario de La Deliciosa riesce a far pace con la sua amatissima Maria Luisa. La Palacios ha paura di come potrebbe andare a finire il duello e per questo cerca di convincere il giovane ad andare via da Acacias 38 e trasferirsi insieme a Parigi. Nonostante l’opera di convincimento della figlia di Ramon, il pasticcere decidere di non fuggire e battersi contro Arturo una volta per tutte. Il giorno del duello accade l’impensabile. Nuova tragedia in arrivo ad Una Vita?!

Anticipazioni Una Vita: Arturo gravemente ferito, è colpa di Victor

Alla fine, Victor ha la meglio nel duello contro Arturo. Il giovane colpisce con un proiettile il colonnello e le sue condizioni sembrano essere molto preoccupanti. Elvira è sconvolta e trova conforto in Simon. L’ex maggiordomo non riesce a fare a meno di stare vicino alla sua vera amata. Valverde si salverà anche questa volta o dirà per sempre addio alla soap opera spagnola?!? Staremo a vedere!