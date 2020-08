Una Vita puntate spagnole: Lolita caccia Antonito di casa per tradimento

Una Vita in Spagna sta intrattenendo i telespettatori con interessanti colpi di scena, che riguardano anche Lolita e Antonito. Per questa coppia, tanto amata dal pubblico, arriva una crisi molto profonda causata da Natalia Quesada, la nuova arrivata. In particolare, quest’ultima cerca di inserirsi tra i due innamorati, riuscendoci. Infatti, Antonito sembra voler cedere alla tentazione ogni volta che si ritrova in sua compagnia. Sin da subito, Lolita nota la vicinanza che c’è tra suo marito e la Quesada. La situazione è destinata a complicarsi! Nel corso delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in Spagna, spunteranno delle foto che ritraggono Antonito e Natalia insieme. Un uomo misterioso fotografa i due mentre parlano molto vicini in strada e non solo! Ben presto, il giovane Palacios scoprirà di essere stato fotografato anche in casa, proprio quando Natalia ha cercato di baciarlo! Per tale motivo, il pubblico spagnolo in questa settimana vedrà il figlio di Ramon costretto a cedere a un ricatto!

Anticipazioni spagnole Una Vita, Antonito vicino a Natalia: il Palacios ricattato a causa di alcune foto

Antonito verrà ricattato da un fotografo, che possederà alcune foto che lo ritraggono insieme a Natalia. Nel frattempo, si scoprirà che la giovane Quesada è in realtà d’accordo con il ricattatore! Qual è pertanto il suo piano? Perché seduce Antonito e per poi portarlo a cedere al ricatto del fotografo? Intanto, le anticipazioni spagnole annunciano che Lolita riceverà parte delle foto che vedono il marito molto vicino a Natalia. Ovviamente, la Casado andrà su tutte le furie, poiché queste immagini rappresenteranno per lei una conferma! L’ex domestica di Felipe ha già notato il particolare interesse di Antonito nei confronti della Queseda! Ora queste foto rappresenteranno per lei un ulteriore prova, che la porteranno a prendere una drastica decisione!

Una Vita puntate spagnole: Lolita decide di cacciare di casa Antonito

Profondamente delusa per le foto che ritraggono Antonito e Natalia che dialogano molto vicini, Lolita prenderà una decisione molto importante. La Casado non riuscirà a sopportare il fatto che il marito si sia avvicinato molto alla nuova arrivata e, temendo un tradimento, compierà un importante gesto. Scendendo nel dettaglio, Lolita caccerà Antonito di casa! Questa volta il rapporto di questa coppia subirà un duro colpo. Probabilmente quando il Palacios comprenderà di essersi messo nei guai avvicinandosi a Natalia, cercherà il perdono della Casado. Non ha ceduto al corteggiamento di Genoveva, ma la Quesada sembra averlo conquistato!