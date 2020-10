Una Vita anticipazioni dal 25 al 31 ottobre: Marcia confessa tutta la verità

Nuovi colpi di scena nella trama di Una Vita, nel corso delle puntate in onda da domenica 25 a sabato 31 ottobre 2020. Felipe continua a respingere Genoveva, la quale tenta in tutti i modi di avere un riavvicinamento. La Salmeron, di fronte ai continui e inaspettati rifiuti dell’avvocato, appare distrutta dal dolore. Profondamente provata per quanto sta accadendo, la nuova dark lady chiede a Ursula di chiamare i suoi avvocati. Intanto, la Dicenta porta avanti il suo piano e consiglia a Marcia di lasciare Acacias per sempre. L’ex istitutrice non sa che la domestica brasiliana decide, a questo punto, di rivelare a Felipe la verità sul suo passato. L’Alvarez Hermoso scopre così le minacce di Ursula e decide di affrontarla. Durante questo confronto, l’avvocato chiede alla governante di lasciare in pace Marcia, altrimenti la denuncerà per schiavismo. Genoveva, nel frattempo, decide di partire. La notizia sulla sua partenza agita non poco i vicini, che temono di non ricevere così il denaro promesso. Susana va così a farle visita, con lo scopo di scoprire qualcosa. Ed ecco che la Salmeron assicura alla sarta che i soldi sono già stati trasferiti.

Ursula prosegue con il suo gioco sporco e fa delle allusioni sulla pericolosità di Marcia di fronte a Susana e Rosina. Non solo, la Dicenta annuncia alla giovane brasiliana che anche lei andrà via da Acacias e la minaccia nuovamente: deve stare in guardia poiché potrebbe tornare per tormentarla in qualunque momento. Ledesma torna da Avila nel quartiere spagnolo, insieme alla figlia Angelines. L’uomo inizia a fare delle avances alla povera Felicia. Intanto, Emilio decide di mettere in atto un nuovo piano. Scendendo nel dettaglio, chiede ad Antonito di presentare alla sua promessa sposa giovani scapoli, al fine di farla innamorare di qualcun altro. Ma sfortunatamente la giovane non resta particolarmente colpita da nessuno.

Fabiana e Servante non possiedono il denaro necessario per poter riparare il guasto nell’impianto idraulico della loro pensione. A questo punto, i due arrivano addirittura a pensare di chiudere l’attività! Di fronte a questa situazione, Ramon e Carmen prendono una decisione importante: organizzare il loro rinfresco nuziale nella pensione. In questo modo, la coppia ha intenzione di finanziare, con il denaro guadagnato, i lavori di riparazione. I due futuri sposi riescono a convincere Fabiana ad accettare questa idea.

Lolita ha un malore e, fortunatamente, scopre che si tratta di una classica indigestione. I Palacios non possono non essere felici per questa notizia. La moglie di Antonito vorrebbe, però, che Ramon e Carmen restassero a vivere nella sua abitazione. Il Palacios senior accetta la proposta della nuora.