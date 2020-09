Anticipazioni Una Vita, Genoveva lascia Acacias? L’inganno di Ursula

Genoveva, Ursula e Marcia continuano a essere grandi protagoniste della trama di Una Vita. Le anticipazioni annunciano grandi svolte per quanto riguarda questi tre personaggi centrali. Nel corso delle prossime puntate, la Salmeron si sente costretta a commettere un gesto sconvolgente. Scendendo nel dettaglio, la nuova dark lady di Acacias provoca la morte di suo marito, Alfredo Bryce. Rimasta vedova, la donna maledice addirittura la tomba dell’uomo. Avendo anche recuperato i soldi dei vicini e permesso a Liberto di tornare in libertà, Genoveva è convinta di poter vivere finalmente la sua love story con Felipe. Attenzione però: l’avvocato confessa che il suo avvicinamento alla Salmeron faceva semplicemente parte di un piano. In realtà, l’Alvarez Hermoso non ha mai provato dei reali sentimenti nei confronti di Genoveva, che invece dimostra di essere davvero innamorata. Umiliata di fronte alla confessione inaspettata di Felipe, la nuova dark lady decide di lasciare Acacias. Ma, come il pubblico può già immaginare, la Salmeron fa retro marcia quando si ritrova vicina alla stazione e si presenta alla riunione del ristorante Nuovo Secolo XX.

Una Vita anticipazioni, Genoveva decide di non lasciare Acacias: un’alleanza pericolosa con Ursula

Genoveva non ha alcuna intenzione di lasciare Acacias, sebbene Felipe le faccia presente di non aver mai provato dei sentimenti reali per lei. La Salmeron non si ferma e decide di provare qualsiasi mossa pur di conquistare il cuore dell’Alvarez Hermoso. Pertanto, continua a vivere all’interno del suo appartamento del palazzo di Acacias 38. Sin da subito, Ursula dimostra di essere abbastanza stupita di fronte alla scelta presa dalla sua alleata. La situazione si complica quando Genoveva scopre che Felipe ha assunto di nuovo Agustina come domestica e licenziato Marcia. Quest’ultima non deve più svolgere il ruolo di cameriera all’interno dell’abitazione dell’Alvarez Hermoso. Infatti, l’avvocato ha intenzione di renderla la sua compagna! Ebbene questa decisione manda su tutte le furie Genoveva, che decide di creare un’alleanza pericolosa con Ursula.

Genoveva e Ursula alleate, anticipazioni Una Vita: Marcia in pericolo

Ursula, intanto, si mostra pentita quando parla con Marcia. In particolare, la Dicenta ammette di sentirsi in colpa per le minacce che le ha fatto quando era ancora in vita Alfredo Bryce, per spiare Felipe. Non solo, le assicura che da ora in avanti potrà vivere libera la sua relazione con Felipe, in quanto lei stessa ha saldato il suo debito con il signore brasiliano che l’aveva ridotta in schiavitù, Andrade. Ma bisogna fare attenzione a questa mossa di Ursula, che ovviamente non è per nulla pentita del suo comportamento, anzi. Questo dà effettivamente inizio a un’alleanza abbastanza pericolosa tra la Dicenta e Genoveva! In effetti, proprio in questa fase della trama, Marcia scompare nel nulla!