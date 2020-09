Una Vita, Felipe umilia Genoveva: torna un protagonista del passato

Tra Felipe e Genoveva è scoppiata la passione, ma le anticipazioni di Una Vita segnalano una svolta inaspettata. L’avvocato appare, al momento, diviso tra la Salmeron e Marcia. Quest’ultima è profondamente rammaricata, in quanto credeva che tra lei e l’Alvarez Hermoso ci fosse un sentimento importante. Genoveva, invece, è convinta di essere riuscita a entrare nel cuore di Felipe. Ma cosa accade nelle prossime puntate per questo triangolo amoroso? L’Alvarez Hermoso continua a mandare avanti la sua relazione segreta con la Salmeron, pronto a raggiungere il suo obbiettivo: vendicare tutti i vicini di Acacias 38! Ebbene sì, lo scopo di Felipe è quello di permettere ai suoi amici di recuperare il denaro che hanno perso a causa della truffa del Banco Americano. Non solo, l’avvocato si sta impegnando affinché Genoveva testimoni a favore di Liberto. In questo modo, il Seler può essere finalmente liberato dall’accusa di abuso ai danni della Salmeron. Le anticipazioni annunciano che Felipe riesce a raggiungere i suoi obbiettivi. Dopo aver portato avanti il suo folle piano, l’Alvarez Hermoso umilia Genoveva, rivelandole di averla solo usata per vendicare i suoi amici. Ovviamente, come i telespettatori possono già immaginare, la Salmeron non prende affatto bene questa rivelazione!

Felipe umilia Genoveva, anticipazioni Una Vita: Marcia scompare e torna un protagonista molto amato dal pubblico

Felipe chiude con Genoveva, quando riesce a raggiungere il suo obbiettivo. E mentre la Salmeron fa in modo che Alfredo Bryce perda la vita, l’avvocato torna ufficialmente tra le braccia della donna che ama davvero, Marcia. L’Alvarez Hermoso decide addirittura di rendere ufficiale la loro storia d’amore, organizzando una festa di fidanzamento. Durante l’evento accade qualcosa di inaspettato: la brasiliana scompare nel nulla. Inizialmente Felipe crede che la domestica sia fuggita poiché spaventata dalla situazione. In realtà, la povera Marcia viene rapita! A organizzare il tutto è Genoveva, che chiede a Ursula di far sparire da Acacias la brasiliana. Da questo momento si apre una nuova fase della trama che vede il ritorno di un personaggio molto amato della soap, che diversi anni fa aveva lasciato il quartiere spagnolo!

Una Vita anticipazioni: Mauro torna ad Acacias per aiutare Felipe a ritrovare Marcia

Quando Marcia sparisce, Felipe è devastato. L’avvocato non sa da dove iniziare le sue ricerche ed ecco che ad aiutarlo ci pensa un suo amico del passato: Mauro San Emeterio! L’ispettore di Acacias è pronto a rimettersi in gioco per dare una mano all’Alvarez Hermoso. Sin da subito, comprende che dietro la scomparsa di Marcia c’è Ursula! Ricomincia, dunque, la guerra tra la Dicenta e Mauro!