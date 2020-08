Anticipazioni Una Vita, i vicini recuperano i loro soldi? Alfredo muore

La trama di Una Vita in queste settimane è stata ricca di colpi di scena. I vicini di Acacias 38 hanno perso i loro risparmi a causa della truffa organizzata da Genoveva e Alfredo. I due coniugi Bryce hanno consigliato tutti loro a prendere parte a un importante investimento nel Banco Americano. Nel corso delle puntate andate in onda in Italia in questi giorni, i telespettatori hanno visto i vicini nel caos totale. I giornali, tra le prime notizie, parlano solo del crollo della Banca in cui hanno investito. Ovviamente, non hanno potuto chiedere spiegazioni ad Alfredo, il quale li ha rassicurati. Ma questo, come si è potuto comprendere in queste settimane, fa parte del piano di vendetta di Genoveva. Ora la domanda sorge spontanea: i vicini riescono a recuperare i loro soldi dopo il crollo del Banco Americano? Le anticipazioni annunciano che Ramon stabilisce un piano con Felipe, per dimostrare che Alfredo ha commesso una frode. I due amici di Acacias 38 decidono, inoltre, di mettere al corrente della situazione il commissario Méndez.

Una Vita anticipazioni, i vicini di Acacias recuperano i loro soldi? Genoveva prepara la morte di Alfredo

Lo scopo di Ramon e Felipe è quello di mettere finalmente Alfredo con le spalle al muro. Il loro compito è difficile, ma non impossibile. Al fine di portare avanti il suo piano con il Palacios, l’Alvarez Hermoso decide di avvicinarsi a Genoveva. Quest’ultima, inconsapevole di quanto sta accadendo, si lascia andare e inizia a provare dei sentimenti nei confronti dell’avvocato. Convinta da Felipe, la Salmeron riesce anche a liberare Liberto dall’accusa di abuso. Le anticipazioni rivelano che Ramon, attraverso alcune mosse, riesce fortunatamente a recuperare il negozio di Lolita e Anonito. Nel frattempo, la famiglia Palacios cerca di capire se dietro la truffa messa in atto da Alfredo ci sia anche Genoveva. Antonito ne è convinto! La Salmeron, però, è disposta a tutto pur di non cadere insieme al Bryce, tanto che decide di ucciderlo. Non solo, la vedova di Samuel dimostra di essere pentita, tanto che, con la complicità di Ursula, riesce a estorcere ad Alfredo una grossa cifra di denaro, con cui i vicini potranno investire nella compagnia assicurativa La Tizona.

Anticipazioni Una Vita: un uomo misterioso uccide Alfredo, Genoveva lo maledice

Genoveva riesce a persuadere Alfredo e lo convince ad avere un incontro con il suo amante Eladio. La Salmeron esce di casa e quando il Bryce si ritrova solo irrompe un uomo misterioso, che lo uccide con un colpo di arma da fuoco. Ed ecco che la vedova di Samuel riesce a raggiungere un altro suo obbiettivo. Alfredo muore e nessuno dei vicini si presenta al funerale, fatta eccezione per Genoveva e Ursula. La Salmeron, però, sputa sulla tomba dell’uomo e lo maledice. Nel frattempo, dopo che i vicini riescono a recuperare il loro denaro, Felipe confessa a Genoveva di essersi avvicinato a lei solo per portare avanti il suo piano.