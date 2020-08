Anticipazioni Una Vita, Liberto in carcere: Genoveva lo salva, perché

La vendetta di Genoveva contro i vicini di Acacias continua nelle prossime puntate di Una Vita. In particolare, la Salmeron decide di distruggere il matrimonio di Rosina e Liberto. Anche questa volta, la moglie di Alfredo sfrutta l’arma della seduzione e, non appena resta sola con il Seler, accade qualcosa di inaspettato. Ebbene, Liberto si lascia sedurre da Genoveva e Ursula fa in modo che Casilda assista alla scena! La giovane domestica corre immediatamente a rivelare quanto visto a Rosina! Quest’ultima non reagisce affatto bene, tanto che decide di mettere fine al suo matrimonio con il Seler! Bisogna fare attenzione ai prossimi sviluppi: Genoveva denuncia Liberto di abuso. Il Seler finisce così in carcere e a prendere le sue difese, durante il processo, ci pensa ovviamente il suo amico Felipe. L’Alvarez Hermoso non ha alcun dubbio: il suo amico non avrebbe mai commesso un gesto così terribile. Pertanto, l’avvocato inizia a indagare, convinto che la Salmeron sia complice di Alfredo Bryce anche per quanto riguarda la questione legata al crollo del Banco Americano. Felipe si mette alla ricerca di una soluzione per aiutare Liberto e, per tale motivo, si avvicina a Genoveva!

Una Vita anticipazioni, Liberto finisce in carcere: Felipe gioca con Genoveva

Felipe è pronto a tutto pur di salvare Liberto dall’accusa fatta da Genoveva e Alfredo. La Salmeron fa, però, intendere all’avvocato di essere stata costretta dal marito a denunciare il Seler. L’Alvarez Hermoso non crede, chiaramente, alle parole della donna e approfitta di un momento difficile tra i due coniugi Bryce per far trionfare Liberto nel processo. Scendendo nel dettaglio, Felipe propone a Genoveva di contraddirsi durante la sua testimonianza, in modo che il Seler possa risultare innocenza. La Salmeron è convinta che, in questo modo, potrà dalla sua parte il legale in un possibile processo legato alla truffa del Banco Americano e così accetta la sua richiesta. Non solo, Genoveva inizia seriamente a provare dei sentimenti nei confronti di Felipe.

Anticipazioni Una Vita, scatta il bacio tra Felipe e Genoveva: Liberto esce dal carcere ma Rosina è distrutta

Pur di raggiungere il suo obbiettivo, Felipe è realmente disposto a tutto, tanto che si mostra interessato sentimentalmente a Genoveva. Tra i due scatta così un bacio appassionato! La Salmeron, però, è preoccupata, in quanto teme che Alfredo possa scoprire tutto. Fortunatamente, per Liberto la situazione si sistema e riesce a uscire innocente dal processo. Ma il suo matrimonio con Rosina è ormai distrutto! Il nipote di Susana deve ora fare di tutto per riconquistare il cuore della madre di Leonor.