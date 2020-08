Anticipazioni Una Vita, Felipe stupirà: ecco perché si avvicina a Genoveva

Qual è il motivo per cui Felipe si avvicina a Genoveva? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita scopriremo che l’Alvarez Hermoso ha intenzione di mettere in atto un piano ben preciso, al fine di ostacolare quello della Salmeron. Ricordiamo che la nuova dark lady di Acacias, dopo la morte di Samuel, si è alleata con Alfredo Bryce. Il banchiere sta, appunto, aiutando Genoveva a vendicarsi dei vicini, rovinandoli economicamente. Abbiamo visto che Ramon non è per nulla convinto dell’affare proposto dal marito della Salmeron. Infatti, il Palacios ha anche iniziato delle indagini. L’unico che sembra appoggiare la sua idea è Felipe. Sin da subito, l’Alvarez Hermoso ha dimostrato di non credere alle parole di Alfredo ed è proprio questo il motivo per cui si avvicina a Genoveva! L’avvocato di Acacias inizia a giocare con la Salmeron, avvicinandosi sempre di più a lei. Felipe riesce a stupirci, in quanto decide addirittura di toccare Genoveva nel profondo.

Una Vita anticipazioni: ecco perché Felipe decide di avvicinarsi a Genoveva, un gioco psicologico

Un gioco psicologico quello messo in atto da Felipe nei confronti di Genoveva. In particolare, una sera si presenta a casa sua e la accusa di essere complice dei loschi affari di Alfredo. Non solo, l’avvocato si dichiara certo del fatto che Samuel non sarebbe per nulla fiero del suo comportamento. Ed ecco che, in effetti, proprio dopo questa mossa di Felipe, Genoveva inizia ad avere dei dubbi sulla sua vendetta. Dalle anticipazioni sappiamo che la vedremo anche lasciarsi andare a dei pianti disperati. Sembra proprio che il piano dell’Alvarez Hermoso proceda bene. Di fronte alla foto del suo defunto marito, Genoveva si rende conto del fatto di non essere comunque riuscita a colmare il vuoto da lui lasciato neanche attraverso la sua vendetta. La Salmeron inizia a mostrare dei segni di pentimento! Una svolta davvero inaspettata, che avviene proprio grazie all’intervento di Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Felipe riesce a far pentire Genoveva, ma non è finita qui

Ebbene Felipe, nelle prossime puntate, ci sorprenderà tutti. Ma attenzione: l’Alvarez Hermoso non prova nulla nei confronti di Genoveva, mentre quest’ultima inizia a sentire dei forti sentimenti nei suoi confronti. In seguito, lo stesso avvocato confessa alla Salmeron di averla solo usata per incastrare Alfredo e per permettere ai suoi amici di recuperare i soldi. Di fronte a questa verità, ovviamente, Genoveva si dichiara sconvolta. Intanto, le anticipazioni spagnole annunciano altri colpi di scena, davvero forti, su questa coppia!