Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva arrestata dopo la confessione

Duro momento per Felipe e Genoveva, nelle prossime puntate spagnole di Una Vita! Le anticipazioni annunciano che l’Alvarez Hermoso verrà torturato senza alcuna pietà! Scendendo nel dettaglio, il tutto accadrà durante il loro rapimento. Dopo essere stato avvelenato e aver perso di conseguenza la memoria, l’avvocato cerca di ritrovare la serenità insieme a Genoveva. Purtroppo Felipe non ricorda di aver messo in atto un piano per incastrare la Salmeron, autrice dell’omicidio di Marcia. Dopo ciò, i due coniugi partono insieme per una seconda luna di miele. Ed ecco che proprio durante questo viaggio vengono rapiti. Ben presto scoprono che il loro rapitore è Santiago! Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, l’uomo confesserà di averli rapiti perché convinto che entrambi abbiano ucciso Marcia. Santiago si dichiarerà disposto a tutto pur di ottenere da loro la confessione sull’omicidio della domestica brasiliana. Nel frattempo, ad Acacias 38, i vicini dimostreranno di essere molto preoccupati quando scopriranno che Felipe e Genoveva non sono mai arrivati nella loro destinazione, Salamanca.

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe torturato senza pietà da Santiago, Genoveva decide di salvarlo

Non ricordando nulla di quanto accaduto negli ultimi mesi, Felipe scoprirà da Santiago che Genoveva è finita sotto processo per la morte di Marcia. Inizialmente sembrava che l’Alvarez Hermoso stesse mentendo sulla sua amnesia, ma quanto accadrà durante questo rapimento ci porta a pensare al contrario. Santiago inizierà a torturare senza pietà Felipe, al fine di estrarre da lui la confessione sull’omicidio di Marcia. Di fronte alla sofferenza del marito, Genoveva non potrà fare nulla. Per fermare la tortura, l’Alvarez Hermoso cercherà di estorcere del denaro dal sicario di Santiago. Quest’ultimo, però, si farà imbrogliare dall’avvocato e continuerà a torturarlo! Un duro momento per il povero Felipe, che verrà messo in salvo proprio da Genoveva. Pur di salvare il marito, la Salmeron deciderà di fare la sua confessione!

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva confessa di aver ucciso Marcia e finisce in carcere

Di fronte alla sofferenza di Felipe, Genoveva confesserà di aver ucciso Marcia! Finalmente arriverà, dunque, il momento in cui la Salmeron si toglierà la maschera. La donna sarà costretta a rivelare, per l’amore che prova nei confronti dell’avvocato, di essere stata lei a uccidere la domestica brasiliana. Dopo aver confessato il crimine, Genoveva verrà arrestata! A questo punto, la Salmeron rimpiangerà di aver ucciso la povera Marcia. Intanto, la notizia sull’arresto della Salmeron farà il giro di tutto il quartiere. Dietro le sbarre, Genoveva chiederà di poter parlare con Ramon. Quale sarà la sua prossima mossa in carcere?