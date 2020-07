Una Vita trame spagnole: Felipe e Genoveva rapiti, ma qualcosa non torna

Duro momento per Felipe e Genoveva che verranno rapiti e imprigionati nelle prossime puntate spagnole di Una Vita. I due si ritrovano dopo l’avvelenamento dell’Alvarez Hermoso. Ricordiamo che l’avvocato di Acacias 38 si risveglia dal coma con un’amnesia: non ricorda nulla di quanto accaduto negli ultimi mesi. Pertanto, sembra che Felipe non abbia alcun ricordo della morte di Marcia e del suo matrimonio con Genoveva. Non solo, l’Alvarez Hermoso non ricorda il piano da lui stesso ideato per mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro. Prima dell’amnesia, l’avvocato dimostra di essere disposto a tutto pur di far pagare alla Salmeron, diventata da poco sua moglie, i crimini commessi, tra cui l’omicidio di Marcia. Ma ecco che ora la situazione è cambiata e la nuova dark lady approfitta dell’amnesia del marito per ricucire il loro matrimonio. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Spagna accadrà un grande colpo di scena!

Anticipazioni spagnole Una Vita, Felipe e Genoveva verranno rapiti durante un viaggio per Toledo

Felipe si confronterà una volta per tutte con Genoveva, a cui confesserà nuovamente di non ricordare nulla degli ultimi mesi. L’avvocato dichiarerà che l’unica sua intenzione è che ora siano felici insieme. In questa fase della trama dovremo fare molta attenzione: come vi abbiamo già anticipato, pare che l’Alvarez Hermoso in realtà non abbia mai perso la memoria! La Salmeron, però, si convincerà del fatto che l’amnesia è reale, soprattutto dopo aver ascoltato un confronto tra Ramon e Felipe. La nuova dark lady deciderà di fidarsi nuovamente del marito e di trascorrere con lui il resto della sua vita. Oltre ciò, Genoveva proporrà all’Alvarez Hermoso di andare, per la seconda volta, in luna di miele. Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che, proprio durante questo viaggio, Felipe e Genoveva verranno rapiti.

Una Vita trame Spagna: Santiago sequestrerà Felipe e Genoveva

Felipe e Genoveva partiranno per Toledo, per la loro seconda luna di miele. I due, però, saranno ignari del fatto che due uomini incappucciati li staranno seguendo. Ed ecco che questi banditi li rapiranno e li rinchiuderanno in una prigione. Quanto starà accadendo, avvicinerà ancora di più la coppia: Felipe prometterà a Genoveva che farà di tutto per liberarla. Non solo, i due scopriranno l’identità del loro rapitore. Si tratterà di Santiago Becerra, l’ex alleato della Salmeron che avrebbe dovuto aiutare Felipe a compiere la sua vendetta. Pertanto, il rapimento potrebbe essere, in realtà, una mossa dell’Alvarez Hermoso per incastrare finalmente Genoveva. Non ci resta che attendere per scoprirlo!