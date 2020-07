Una Vita puntate spagnole: Felipe ha un segreto, ma commette un errore

Sono diversi i colpi di scena che stanno caratterizzando le puntate spagnole di Una Vita. Le anticipazioni vedono al centro della scena Felipe e Genoveva. L’avvocato di Acacias 38 si ritrova, sfortunatamente, a commettere un gravissimo errore che potrebbe mettere a rischio il suo grande segreto. Dopo essere stato avvelenato dalla sua domestica Laura, Felipe finisce in coma. In ospedale, al suo risveglio, i suoi amici comprendono che ha ormai perso la memoria. In particolare, l’Alvarez Hermoso ha un’amnesia, a causa della quale non ricorda quanto accaduto negli ultimi mesi. Pertanto, l’avvocato non può ricordare di aver conosciuto Marcia e di aver sposato Genoveva. Non solo, Felipe non dovrebbe neppure essere a conoscenza della morte di Ursula. Ramon e Liberto appaiono subito abbastanza preoccupati, in quanto convinti che l’amico non ricordi più il suo piano contro Genoveva! Ma attenzione: le anticipazioni spagnole annunciano una particolare svolta. Infatti, sembra proprio che Felipe non abbia realmente perso la memoria!

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe custodisce un grande segreto, ma commette un grave errore

Come già vi abbiamo anticipato, Felipe perde la memoria proprio quando trova le prove per incastrare Genoveva per l’omicidio di Marcia. Ma ecco che scopriamo dagli ultimi spoiler che l’avvocato, in realtà, non ha accusato un’amnesia! Sappiamo che ad Acacias torna Santiago, colui che avrebbe dovuto aiutare Felipe a mettere Genoveva con le spalle al muro. Pare, dunque, che i due stiano mandando avanti un piano ben studiato. Il segreto dell’avvocato, però, è in pericolo! Lui stesso commette qualche errore che potrebbe mettere a rischio tutto. Mentre l’Alvrez Hermoso a Casilda assicura di non ricordare Marcia, Genoveva inizia ad avere qualche sospetto. La Salmeron teme che il marito stia tradendo la sua fiducia. Dunque, sembra proprio che Felipe non abbia mai perso la memoria, ma stia fingendo per incastrare Genoveva!

Spoiler Una Vita puntate spagnole: Genoveva inizia a sospettare di Felipe

Dopo aver saputo che Felipe ha perso la memoria, Genoveva sceglie di ricostruire il loro matrimonio. Nelle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna, la Salmeron, però, troverà una lettera di Laura (colei che ha cercato di ucciderlo sotto ricatto di Velasco) per l’Alvarez Hermoso. A complicare la situazione ci penserà lo stesso Felipe! Scendendo nel dettaglio, l’avvocato parlerà della morte di Ursula. A causa dell’amnesia, non potrebbe ricordare quanto accaduto alla Dicenta. Per tale motivo, Genoveva si irrigidirà e inizierà ad avere qualche sospetto. L’Alvarez Hermoso le spiegherà, a questo punto, di essere a conoscenza della morte di Ursula grazie a Liberto. La spiegazione di Felipe non riuscirà a rasserenare Genoveva!