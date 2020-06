Una Vita trama Spagna, clamorosa svolta: Felipe perde la memoria

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe finisce in coma dopo essere stato avvelenato e perde la memoria

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Felipe perderà la memoria! Ma come avverrà questa svolta? La trama in Spagna vede, al momento, l’avvocato di Acacias 38 lottare contro Genoveva e il suo legale, Javier Velasco. I due pensano di mettere finalmente l’Alvarez Hermoso con le spalle al muro, accusandolo di abuso. In tribunale, Felipe è costretto a difendersi dalle dichiarazioni della sua domestica Laura, la quale lo accusa, appunto, di abuso. Un momento difficile per il vedovo di Celia, che spera di poter mettere Genoveva dietro le sbarre, dopo averla sposata. Ebbene sì, non avendo intuito le reali intenzioni della Salmeron, Felipe accetta di sposarla. Ben presto si rende conto che la donna ha molti scheletri nell’armadio. Infatti, sappiamo bene che Genoveva, non solo fa in modo che Ursula muoia, ma uccide anche Marcia, colei che ha davvero rapito il cuore di Felipe. Ora che ha trovato il modo per incastrare la Salmeron, l’Alvarez Hermoso finisce in coma dopo essere stato avvelenato.

Trame Spagna Una Vita: Felipe finisce in ospedale in condizioni critiche, Genoveva sembra fare un passo indietro

Dalle anticipazioni sappiamo che Velasco chiede a Laura di uccidere Felipe. La domestica avvelena il suo padrone, ma non causa la sua morte: l’Alvarez Hermoso è ancora vivo! Nelle prossime puntate spagnole di Una Vita, non appena Genoveva verrà a conoscenza della situazione in cui si trova il marito, correrà in ospedale. Vedendolo indifeso e privo di coscienza, la Salmeron tornerà a provare dei forti sentimenti nei suoi confronti. Velasco, che intanto si è avvicinato sentimentalmente a Genoveva, vorrà impedire a quest’ultima di stare insieme a Felipe in ospedale. Purtroppo il dottore non darà alla Salmeron buone notizie: l’Alvarez Hermoso avrà poche ore di vita.

Felipe perde la memoria, svolta interessante nella trama in Spagna: anticipazioni Una Vita

E mentre i vicini pregheranno, Felipe si risveglierà dal coma nelle prossime puntate spagnole. Ma le sue condizioni saranno abbastanza critiche: crederà che Genoveva sia una signora della carità e continuerà a odiare Ramon, considerandolo nuovamente l’assassino di Celia. Pertanto, Felipe avrà ormai perso la memoria riguardante l’ultimo periodo della sua vita! Una buona notizia per la Salmeron, in quanto l’Alvarez Hermoso non si ricorderà quanto sta realmente accadendo! Ricordiamo che Felipe aveva intenzione di raggiungere Cuba, per trovare le prove e incastrare così Genoveva per la morte di Marcia!