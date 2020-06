Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe in coma: cosa sta accadendo

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe finisce in coma per colpa di Laura e Velasco

Cosa sta accadendo ad Acacias nelle attuali puntate spagnole di Una Vita? Felipe è al centro della scena, con la sua lotta in tribunale contro sua moglie Genoveva. L’avvocato accusa la Salmeron di aver ucciso Marcia, ma la situazione non sembra procedere come sperato. Infatti, in queste settimane Felipe viene accusato di abuso dalla sua domestica Laura. In realtà, quest’ultima è costretta a rivelare il falso per proteggere sua sorella. Genoveva e il suo avvocato Javier Velasco sono disposti a tutto pur di vedere l’Alvarez Hermoso perdere la sua causa. Ma ecco che Laura inizia a sentirsi in colpa nei confronti di Felipe, tanto che decide di ritirare le sue dichiarazioni. Nel frattempo, l’avvocato vuole lasciare per qualche tempo Acacias, al fine di andare a cercare nuove prove a Cuba contro Genoveva. Il suo piano, però, non va a buon fine! Le anticipazioni spagnole annunciano che Javier chiede a Laura di uccidere Felipe!

Una Vita anticipazioni spagnole: Laura avvelena Felipe, Genoveva all’oscuro di tutto

Come vi abbiamo già anticipato, Laura non sa cosa fare, ma alla fine decide di avvelenare Felipe per salvare sua sorella dalle grinfie di Javier e Genoveva. Colpito dal veleno, l’Alvarez Hermoso cade e sbatte con la testa. Immediatamente la domestica chiede aiuto, mentre Velasco cerca di intrattenere Genoveva in modo che non fermi Laura. Infatti, la Salmeron non è a conoscenza del piano che vede Felipe perdere la vita a causa della sua domestica. Genoveva è, pertanto, convinta che l’Alvarez Hermoso sia ormai partito per Cuba, come lui stesso ha annunciato. A questo punto, i telespettatori spagnoli hanno visto l’avvocato di Acacias finire in ospedale. Qui le sue condizioni non migliorano e il medico rivela a Laura che Felipe è in coma!

Felipe finisce in coma, anticipazioni spagnole Una Vita: Laura si prende cura di lui dopo averlo avvelenato

La notizia delle condizioni di salute di Felipe arriva ai vicini. A questo punto, Ramon e Liberto corrono nella struttura e restano sorpresi nel vedere Laura che si prende cura dell’avvocato. Ed ecco che anche Genoveva scopre quanto accaduto al marito. Velasco, intanto, non è per nulla contento, poiché Felipe è ancora vivo. La vita dell’Alvarez Hermoso è a serio rischio. Non sappiamo, al momento, se si riprenderà. Questa situazione potrebbe segnare l’uscita di scena di Felipe? Al momento, l’avvocato è una grande protagonista della trama spagnola di Una Vita, pertanto si pensa che l’Alvarez Hermoso si sveglierà dal coma molto presto.