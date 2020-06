Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe: l’ordine per un omicidio

Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe in pericolo: Velasco ordina il suo omicidio

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita non sono rassicuranti sul futuro di Felipe. Qualcuno ordinerà il suo omicidio e la sua vita sarà, chiaramente, in serio pericolo. Ma cosa sta accadendo nella trama in onda attualmente in Spagna? L’Alvarez Hermoso è in guerra con Genoveva, diventata da poco tempo sua moglie. L’avvocato è ormai certo che proprio la Salmeron sia la responsabile della morte di Marcia, la sua amata domestica. Nel corso dei prossimi mesi, vedremo Felipe nutrire dei sentimenti molto forti nei confronti della giovane ed è questo il motivo per cui Genoveva decide di ucciderla. Un momento drammatico da superare per l’Alvarez Hermoso, che non riesce a trovare pace ad Acacias. In tribunale, la Salmeron riesce subito ad avere la meglio su Felipe, grazie all’aiuto di Javier Velasco, il suo nuovo avvocato. I due hanno in mente un piano per far sì che l’Alvarez Hermoso finisca dietro le sbarre. Come? Felipe viene accusato dalla sua domestica Laura di abuso. La ragazza, che teme di avere delle ripercussioni da parte di Velasco e Genoveva, testimonia il falso di fronte al giudice.

Trame spagnole Una Vita: Felipe decide di lasciare Acacias per giocarsi l’ultima carta contro Genoveva

Come vi abbiamo già anticipato, Felipe viene accusato di abuso da Laura. Quest’ultima è costretta a dichiarare il falso e il Commissario Mendez ne è convinto. Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso decide di giocarsi l’ultima carta per ‘sconfiggere’ finalmente Genoveva e Velasco. L’avvocato ha intenzione di recarsi a Cuba, dove si trova Santiago, colui che finse di essere il marito di Marcia e che è stato complice degli errori della Salmeron. Quest’ultima, nelle prossime puntate spagnole, verrà a conoscenza delle intenzioni di Felipe e sembrerà essere disposta a tutto pur di fermarlo prima che sia troppo tardi. Intanto, Laura non se la sentirà più di testimoniare il falso contro l’Alvarez Hermoso, ma Velasco la metterà con le spalle al muro.

Una Vita anticipazioni Spagna: Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe

Felipe comunicherà a Liberto e Ramon di essere pronto a giocare la sua prossima carta, recandosi a Cuba. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, però, annunciano che Velasco non avrà alcuna intenzione di permettere all’Alvarez Hermoso di lasciare Acacias. Dopo essere stato rintracciato da Genoveva, l’avvocato dovrà fare molta attenzione. Infatti, Velasco ordinerà a Laura di uccidere Felipe!