Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe accusato di abuso dalla domestica

Anticipazioni spagnole Una Vita aprile 2020: Laura confessa a Genoveva di essere stata abusata da Felipe

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe nei guai. L’Alvarez Hermoso viene accusato di abuso dalla sua domestica Laura. Il tutto accade quando Genoveva esce dal carcere. La Salmeron è ritenuta la responsabile dell’omicidio di Ursula e Marcia. Non ci sono molti indizi, però, che portano alla sua colpevolezza, così riesce a uscire di prigione. Non appena torna ad Acacias giura vendetta a Felipe, dopo aver letto alcune lettere che quest’ultimo si è scambiato con Santiago, il suo ex alleato che ora si trova a Cuba. Di fronte ai messaggi scritti dal marito, Genoveva perde conoscenza e, subito dopo, ha una crisi che la porta ad avere un aborto. Intanto, Felipe si sveglia accanto a Laura nel suo letto. L’Alvarez Hermoso ricorda solo di essersi lasciato andare con l’alcol e nient’altro. Dunque, non ha alcun ricordo della notte passata con la domestica e non capisce cosa possa essere accaduto. Piangendo, Laura confessa a Genoveva di essere stata abusata da Felipe.

Una Vita puntate spagnole, Felipe nei guai: i vicini di Acacias 38 sconvolti

Come vi abbiamo già anticipato, Laura rappresenta un personaggio molto misterioso. Non solo, vi abbiamo recentemente parlato dell’aborto di Genoveva, la quale ora è pronta a tutto pur di vendicarsi di Felipe. Quest’ultimo, nel frattempo, nega di aver costretto la domestica a trascorrere la notte con lui. Ma la Salmeron appare irremovibile e caccia fuori di casa l’avvocato. I vicini di Acacias 38 appaiono scioccati non appena apprendono la notizia ed è la stessa Genoveva a rivelare loro l’infedeltà dell’Alvarez Hermoso. A questo punto, Laura decide di lasciare per qualche giorno il quartiere, al fine di evitare pettegolezzi e ulteriori scandali.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva pronta a vendicarsi di Felipe

Il matrimonio di Felipe e Genoveva è devastato dagli ultimi e inaspettati eventi avvenuti ad Acacias. I due coniugi, dopo quanto accaduto con Laura, si lasciano andare a un nuovo e acceso scontro. Ma è ormai evidente che nessuno dei due avrà intenzione di arrendersi. Ed ecco che Genoveva ruba un biglietto con la calligrafia di Marcia, quale sarà ora la sua prossima mossa? Intanto, Felipe subisce un duro rifiuto da parte dei vicini, che sembrano credere al fatto che lui abbia abusato di Laura.