Una Vita cast, nuovi misteri ad Acacias: arrivano Laura e Alodia

Cast Una Vita, anticipazioni trama di Acacias: arrivano Laura e Alodia con nuovi segreti e misteri

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arrivo di due nuovi personaggi ad Acacias, ovvero Laura e Alodia. Le due ragazze, interpretate rispettivamente da Agnes Llobet e Abril Montilla, porteranno con loro non pochi segreti. La prima non è un volto sconosciuto per il pubblico di Canale 5. Infatti, l’abbiamo conosciuta ne Il Segreto con il ruolo di Mencia. Alodia ha già fatto ufficialmente il suo ingresso nella trama della soap opera spagnola lo scorso venerdi 14 febbraio. Invece, Laura arriverà in scena il prossimo martedì 18 febbraio. Scendendo nel dettaglio, le due donne approderanno nel ricco quartiere come domestiche, per la famiglia dei Dominguez – che conosceremo dopo il salto temporale – e per la casa degli Alvarez Hermoso. Ma vediamo ora insieme cosa dobbiamo aspettarci da Alodia e Laura. Ricordiamo che in Italia assisteremo al loro arrivo tra qualche mese.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Alodia sarà la nuova domestica dei Dominguez, Laura attirerà l’attenzione di Genoveva

Alodia troverà lavoro nella casa della famiglia Dominguez. La domestica, interpretata dall’attrice Abril Montilla, dimostrerà di essere una ragazza piuttosto ‘rustica’, come rivela il sito spagnolo Vivafutbol. Pochi giorni dopo, anche Genoveva inizierà a cercare una domestica, che prenderà il posto di Agustina. Vi abbiamo già anticipato che la Salmeron diventa la moglie di Felipe, dunque si trasferisce in casa Alvarez Hermoso. La donna ha non pochi problemi con Agustina e così deciderà di trovare un’altra domestica. Tra le varie candidate, l’attenzione di Genoveva si sposterà solo e unicamente su Laura. Quest’ultima riuscirà ad attirare l’interesse della moglie di Felipe, entrando così ufficialmente in scena.

Una Vita anticipazioni spagnole: quale segreto nasconde Laura? La domestica attirerà l’interesse di Genoveva e del commissario Mendez

Laura, interpretata da Agnes Llobet, sembrerà soddisfare le aspettative di Genoveva. Quest’ultima, però, noterà subito un particolare inquietante nella vita della nuova domestica. La ragazza non passerà inosservata neanche agli occhi del commissario Mendez, il quale ammetterà di averla già conosciuta in passato. Ma cosa nasconderà Laura? Sicuramente dimostrerà di essere l’opposto di Alodia, la quale apparirà come una persona buona, onesta e umile.