Una Vita, Agustina ha problemi mentali? Il fantasma di Ursula crea il caos

Anticipazioni spagnole Una Vita: nel mirino di Genoveva finisce anche Agustina, anche da morta Ursula genera il panico

Ursula continua a creare il caos anche da morta ad Acacias. Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono la dark lady continuare a generare il panico nel ricco quartiere, sebbene sia stata uccisa ormai da qualche settimana. Dopo la sua morte, alcuni vicini hanno ricevuto delle lettere, sulle quali vengono riportati diversi segreti riguardanti tutti loro. Questo ovviamente crea il panico tra gli abitanti di Acacias. Infatti, in queste lettere vengono rivelati alcuni dei segreti meglio custoditi, ma anche una sconvolgente verità su Genoveva. Tra le domestiche che ricevono una delle lettere scritte da Ursula prima della sua morte vi è anche Agustina. Quest’ultima scopre che, in realtà, la promessa sposa di Felipe non è la persona che ha mostrato di essere nel quartiere. Ricordiamo, infatti, che è proprio Genoveva colei che fa in modo che Ursula muoia. Dunque, la Salmeron è la colpevole dell’omicidio della Dicenta e, ovviamente, fa di tutto affinché questa verità non esca fuori.

Una Vita trame puntate spagnole: Agustina scopre il segreto di Genoveva e la aggredisce

Attraverso la lettera, Agustina scopre un segreto di Genoveva. La domestica, però, non reagisce affatto bene di fronte a questa verità, tanto che spinge la Salmeron, facendola cadere a terra. Come vi abbiamo già anticipato, la donna diventa una e propria rivale di Ursula, tanto che si è ormai quasi certi che lei diventerà la nuova dark lady di Acacias. Infatti, la vedremo escogitare crudeli piani per raggiungere i suoi obbiettivi. Questa volta, finisce nel mirino di Genoveva proprio la dolce Agustina. Quest’ultima è duramente accusata dalla Salmeron, di fronte a tutte le domestiche. In particolare, la promessa sposa di Felipe annuncia di avere degli importanti sospetti sulla salute mentale della domestica.

Anticipazioni Spagna Una Vita: Genoveva accende dei dubbi sull’instabilità mentale di Agustina

Genoveva, nel corso delle puntate di Una Vita in onda attualmente in Spagna, genera dei particolari dubbi su Agustina. Scendendo nel dettaglio, di fronte alle domestiche, la Salmeron annuncia di essere quasi certa dell’instabilità mentale di Agustina. A questo punto, le cameriere del ricco quartiere non possono non preoccuparsi per la loro cara amica. Ovviamente la speranza è che Genoveva non si scagli contro la domestica, in quanto ormai sappiamo bene che le sue intenzioni sono sempre abbastanza pericolose.