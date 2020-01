Una Vita, Acacias dopo la morte di Ursula: chi è la nuova dark lady

Anticipazioni spagnole Una Vita, la morte di Ursula: Acacias ha bisogno della sua dark lady

La morte di Ursula, avvenuta nel corso delle ultime puntate di Una Vita andate in onda in Spagna, segna inevitabilmente una grande svolta. Acacias vede, ancora una volta, l’addio di un grande protagonista. Ma chi prenderà il posto della terribile dark lady? Quando è morta Cayetana, abbiamo visto Ursula prendere l’intera scena. Nessuna è mai stata più credere della Dicenta, oltre ovviamente alla Sotelo Ruz. Nonostante ciò, l’ex istitutrice ha più volte dimostrato di avere dei forti problemi psicologici, legati al suo triste passato. Prima della morte, infatti, la vedremo cadere ancora di più nella follia. Ed è proprio il suo folle carattere che la porta a perdere tragicamente la vita. A ucciderla, come vi abbiamo già anticipato, è Genoveva con l’aiuto di Israel, il fratello del defunto marito di Marcia. La donna non è altro che colei che sposa Samuel. Purtroppo la coppia non ha il suo lieto fine, visto che l’Alday viene ucciso nel centro di Acacias.

Una Vita puntate spagnole: Genoveva prende il posto di Ursula ad Acacias?

Dopo la morte di Samuel, Genoveva torna nel ricco quartiere con un solo obbiettivo: vendicarsi dei vicini. Per ottenere il suo scopo si allea proprio con Ursula. Questa alleanza, però, giunge al termine quando la Salmeron perde la testa per Felipe. La vedova di Samuel dimostra di provare dei forti sentimenti nei confronti dell’avvocato. Proprio per tale motivo, decide di porre fine alla sua alleanza con Ursula, lasciando quest’ultima completamente sola. A questo punto, la Dicenta mostra tutta la sua follia, dichiarando apertamente di essere pronta a vendicarsi definitivamente contro Genoveva e il resto dei vicini.

Acacias dopo la morte di Ursula: Genoveva sembra confermarsi la nuova dark lady di Una Vita

Dopo aver minacciato di morte sia Genoveva che Felipe, Ursula muore. Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono l’ex istitutrice perdere la vita, mentre la Salmeron sembra conquistare il posto di dark lady ad Acacias. Nessuno sa che è stata proprio lei a provocare l’uccisione di Ursula e questo sembra provocare nei telespettatori ancora più preoccupazione. Genoveva appare davvero disposta a tutto e sembra essere pronta a prendere il posto della Dicenta in Una Vita.