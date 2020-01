Anticipazioni spagnole Una Vita, la morte di Ursula: ecco chi la uccide

Una Vita puntate spagnole, Ursula muore: ecco chi uccide la dark lady di Acacias

Ebbene sì, Ursula chiude definitivamente la sua storia nella soap Una Vita. Il personaggio, ormai diventato grande protagonista nel ricco quartiere di Acacias, viene ucciso. Sembra impossibile, ma la nota dark lady perde tragicamente la vita, dopo aver cercato vendetta. Infatti, tra qualche tempo, vedremo la Dicenta nuovamente in guerra. Inizialmente si allea con Genoveva, vedova di Samuel. Le due insieme hanno intenzione di vendicarsi contro i vicini di Acacias, per motivi differenti. La Salmeron, però, inizia ad avere qualche ripensamento, quando comprende di provare dei sentimenti nei confronti di Felipe. Proprio per iniziare una nuova vita insieme all’avvocato, Genoveva volta le spalle a Ursula, che resta nuovamente sola. A questo punto, l’ex istitutrice si dice pronta a tutto pur di cercare vendetta proprio contro chi credeva fosse sua alleata, ovvero Genoveva. Il suo unico obbiettivo è quello di distruggere la vita della nuova compagna di Felipe e più volte minaccia entrambi di morte. Facciamo, però, presente che l’Alvarez Hermoso, in realtà, è innamorato di un’altra donna: Marcia.

La morte di Ursula, Una Vita: Genoveva e Israel uccidono la dark lady di Acacias 38

Felipe vive la sua relazione con Genoveva, convinto che il figlio che quest’ultima porta in grembo sia suo. Come vi abbiamo già anticipato, il bambino che attende la Salmeron è di Santiago, colui che finge di essere il marito di Marcia. La Dicenta conosce la verità e sembra essere pronta a vendicarsi utilizzando proprio questo segreto. Per evitare che ciò avvenga, Genoveva uccide Ursula! Ebbene sì, è proprio la vedova di Samuel a mettere fine alla fine della dark lady di Acacias. Un atroce delitto quello che metto in atto la Salmeron, la quale attira con l’inganno la Dicenta. Scendendo nel dettaglio, Genoveva fa in modo che Ursula si rechi in un luogo isolato e innevato. Ed è proprio qui che Genoveva chiede a Israel di sparare.

Trama Acacias, fine di una storia: l’attrice Montse Alcoverro lascia il cast della soap

A uccidere Ursula non è direttamente Genoveva, sebbene sia lei mandante del delitto. Infatti, a sparare i tre colpi di pistola alle spalle della dark lady è Israel, il fratello del defunto marito di Marcia. A questo punto, possiamo dire per certo che la Dicenta esce dalla scena di Una Vita, senza lasciare troppi sospetti o dubbi sulla sua morte. L’attrice Montse Alcoverro lascia così il cast della nota soap spagnola, dopo ben 1105 puntate.