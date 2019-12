Una Vita puntate Spagna: Felipe tradito, il figlio di Genoveva non è suo

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva è incinta ma il figlio non è di Felipe

Le puntate di Una Vita che andranno in onda questa settimana in Spagna saranno davvero ricche di colpi di scena. I telespettatori spagnoli, infatti, faranno importanti scoperte sugli abitanti del quartiere di Acacias 38. Ancora protagonisti della scena saranno Felipe e Genoveva. Quest’ultima ha da poco scoperto di essere incinta e questo la porta a essere sempre più vicina al matrimonio con l’Alvarez Hermoso. In realtà, il pubblico scoprirà che il bambino che la Salmeron porta in grembo non è di Felipe, bensì di Santiago. Per chi ancora non lo conoscesse, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Si tratta di colui che finge di essere il marito di Marcia. Quest’ultima è la donna di cui si innamora Felipe e con cui sale addirittura sull’altare. I due non arrivano al sì proprio a causa dell’improvviso arrivo di Santiago, che finge di essere il marito di Marcia. In realtà, l’uomo è morto in un carcere di Cuba. Ad architettare questo piano è Genoveva, vedova di Samuel ed ex alleata di Ursula. La donna, innamorata follemente di Felipe, è disposta proprio a tutto!

Puntate spagnole Acacias 38: il figlio che attende Genoveva è di Santiago

Nel corso delle prossime puntate vedremo Genoveva confessare a Santiago la verità sul padre del figlio che attende. Ovviamente Felipe non sa cosa sta realmente accadendo ed è sicuro di potersi fidare della Salmeron. Quest’ultima, per evitare il matrimonio tra l’avvocato e Marcia, fa arrivare ad Acacias l’uomo che finge di essere il defunto Santiago. Un piano studiato alla perfezione, tanto che Felipe sembra non avere alcun dubbio sull’identità dell’uomo. Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso è pronto a convolare a nozze con Genoveva. Ed è dopo aver ufficializzato il fidanzamento che l’avvocato affronta a muso duro Ursula. Felipe vuole uccidere la Dicenta con le proprie mani, ma viene fermato proprio dalla Salmeron. Dalle ultime anticipazioni spagnole sappiamo che l’ex istitutrice avrà la peggio.

Una Vita anticipazioni Spagna: Ursula muore in misteriose circostanze

Come vi abbiamo già anticipato, in Spagna si parla della morte di Ursula. Ebbene la dark lady, dopo essere stata minacciata da Felipe e Genoveva perderà la vita in circostanze misteriose. L’ex istitutrice, però, litigherà anche con Marcia, prima di morire. Dunque, non sappiamo ancora chi compierà questo gesto nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna.