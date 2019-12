Una Vita, Ursula muore? Le ultime anticipazioni spagnole confermano

La morte di Ursula in Una Vita: le anticipazioni spagnole segnalano la sua fine

Le ultime anticipazioni spagnole vedono Ursula abbandonare la soap di Una Vita. Ebbene gli spoiler vedono la dark lady lasciare per sempre Acacias 38, in modo tragico. Scendendo nel dettaglio, la madre di Blanca verrà ritrovata distesa a terra, in un lago di sangue e vestita di nero. Questo è ciò che dovrebbe accadere nel corso delle puntate in onda in Spagna in questa settimana, ovvero dal 30 dicembre al 3 gennaio. La morte di Ursula non rappresenterà una sorpresa per i telespettatori spagnoli, in quanto la sua situazione ad Acacias è già da tempo abbastanza complicata. Ormai tutti i vicini hanno preso le distanze dalla vecchia istitutrice, che ha commesso fin troppi errori. Attualmente su Canale 5 la vediamo redimersi dai suoi peccati, dopo aver assunto il ruolo di domestica per il prete Telmo. In Spagna la situazione è ben diversa. Infatti, il pubblico spagnolo ha assistito all’ennesimo cambiamento di Ursula, che torna a essere crudele come un tempo. Non solo, la Dicenta continua a mostrare segni di pazzia e proprio questo la porterà alla morte. Come vi abbiamo già anticipato, per eseguire la sua nuova vendetta, Ursula si chiude in un convento. Ed è proprio questo suo gesto che per lei avverrà qualcosa di terribile.

Una Vita puntate spagnole: Ursula Dicenta verrà uccisa

La morte di Ursula avviene in un momento abbastanza delicato ad Acacias. C’è tantissima confusione nel quartiere e la dark lady si preoccupa a scombussolare ancora di più la vita di Felipe e Genoveva. Vestita da suora, la Dicenta inizia a spaventare la coppia, che al momento è in dolce attesa. La sua vendetta deve colpire proprio i due futuri sposi, che però non intendono piegarsi. Infatti, vedremo sia Felipe che Genoveva minacciare di morte Ursula. Quest’ultima, nelle prossime puntate, deciderà di andare dal sacerdote, a cui rivelerà di essere prossima alla morte. La Dicenta saprà ormai con certezza che Genoveva farà di tutto pur di ucciderla.

Spoiler Acacias 38: chi ucciderà Ursula? Quale personaggio prenderà il suo posto?

Chi troverà Ursula senza vita? Ma soprattutto, chi la ucciderà? Queste sono domande su cui avremo delle risposte nei prossimi giorni. Nel frattempo, in Spagna si inizia a pensare a chi potrebbe prendere il posto della Dicenta come “personaggio cattivo” del quartiere di Acacias. Sicuramente la morte di Ursula segnerà un’importante svolta nella nota soap!