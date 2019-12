Una Vita: Ursula si trasferisce in convento e terrorizza Acacias

Puntate spagnole Una Vita: Ursula porta il terrore ad Acacias un’altra volta

Ursula torna a terrorizzare i suoi vicini di Acacias nelle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna. Come vi abbiamo già più volte anticipato, la Dicenta torna a essere quella di un tempo. La vecchia istitutrice cerca ora vendetta contro tutti coloro che hanno cercato di ostacolare i suoi piani. Inizialmente Ursula, dopo la morte di Samuel, vanta l’aiuto di Genoveva, vedova del gioielliere. Dopo aver perso la complicità della donna, che decide di mettere fine a questa alleanza in quanto innamorata di Felipe, la Dicenta torna a mostrare la sua follia. Infatti, vedremo la vecchia istitutrice sempre più folle. La sua pazzia sembra arrivare al limite quando è convinta di vedere Cayetana darle istruzioni per vendicarsi. Dopo di che, si scaglia duramente contro Genoveva e si dice disposta a tutto pur di rovinarle la vita. Ma ora Ursula deve prestare attenzione anche a un altro personaggio: Santiago.

Ursula cerca vendetta nelle prossime puntate spagnole di Una Vita

Santiago è un personaggio che conosceremo tra qualche tempo. L’uomo è il marito di Marcia, che appare ad Acacias proprio quando quest’ultima sta convolando a nozze con Felipe. Ursula, intanto, viene a conoscenza dell’alleanza nata proprio tra Genoveva e Santiago. Ed è a questo punto che la Dicenta decide di mettere in atto il suo ennesimo folle piano. Questa volta, stando alle ultime anticipazioni spagnole, Ursula sceglie di trasferirsi in un convento. Lei stessa prende questa importante decisione e ovviamente non può non far preoccupare. Il suo gesto è abbastanza inaspettato, visto che proprio ora avrebbe voluto portare il terrore nel quartiere. Ebbene la decisione di chiudersi all’interno del convento è collegata con il suo nuovo piano.

Ursula pronta a vendicarsi dei vicini di Acacias: la Dicenta si trasferisce in un convento

Un nuovo piano di vendetta quella che Ursula decide di mettere in atto per terrorizzare i vicini di Acacias. La Dicenta vuole vendicarsi per tutte le volte in cui è stata rifiutata e trattata male dagli abitanti del quartiere. Sempre più folle, inizia a terrorizzare Acacias inviando delle lettere minacciose. Cosa avrà intenzione di fare Ursula? Non ci resta che attendere per scoprire come procederà questo suo folle piano.