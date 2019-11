Una Vita anticipazioni spagnole: Ursula smascherata di fronte a tutti

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula viene smascherata di fronte a tutti vicini di Acacias

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono protagonista Ursula. La Dicenta appare sempre più folle con i suoi oscuri piani di vendetta. In particolare, vedremo l’ex governante pianificare nuovi omicidi. Ma contro chi si oppone la nostra dark lady di Acacias? Come vi abbiamo già anticipato, a finire nel mirino di Ursula è Genoveva Salmeron, la sua ex alleata. Quest’ultima, dopo tempo, riesce finalmente a conquistare il cuore di Felipe, con cui ufficializza il suo fidanzamento. Proprio per tale motivo, la donna non ha alcuna intenzione di continuare l’alleanza con Ursula. Di fronte a questa scelta, la Dicenta non reagisce affatto bene. Felipe si ritrova addirittura a dover salvare la vita della sua amata, quando l’ex governante li raggiunge armata. Le anticipazioni vedono, però, Genoveva prendere il coltello dalla parte del manico. La Salmeron riesce, infatti, a smascherare la sua ex complice di fronte a tutti i vicini di Acacias. Un duro colpo per Ursula, che non reagirà affatto bene.

Una Vita puntate spagnole, Ursula sempre più folle: le indagini su Genoveva

La follia di Ursula viene notata un po’ da tutti. La donna inizia addirittura a vedere Cayetana, il cui fantasma le riserva consigli per vendicarsi dei suoi nemici. Dopo aver avuto uno scontro molto acceso con Genoveva, la Dicenta però viene messa in ridicolo in piena Calle Acacias. Prima di ciò, l’ex istitutrice fa delle indagini sulla fidanzata di Felipe. Ursula capisce che la sua ex alleata è pronta a sbarazzarsi di lei per sempre. Ora, pertanto, diventa per lei necessario scoprire le future mosse di Genoveva. Decisa a raggiungere il suo scopo, la Dicenta si introduce in casa di Felipe ed effettua una chiamata a Bilbao, il paese natale della Salmeron. Attraverso una conversazione, riesce a rintracciare Cristobal, l’uomo che ha ucciso Samuel Alday.

Anticipazione Una Vita: Genoveva mette Ursula in ridicolo di fronte a tutti i vicini di Acacias

Nonostante Ursula abbia nelle mani nuove risposte, finisce per essere ancora un passo indietro a Genoveva. Quest’ultima viene a conoscenza, tramite Agustina, che l’ex istitutrice voleva inscenare un falso suicidio. Pronta a fargliela pagare, la Salmeron smaschera la Dicenta di fronte a tutti i vicini di Acacias. Felipe, di fronte a questa mossa della fidanzata, appare orgoglioso. L’avvocato apprezza il grande coraggio di Genoveva, ma non sa che Ursula ha ormai promesso di vendicare tutto ciò il più presto possibile.