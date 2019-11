Una Vita: Ursula colpisce l’ex alleata, poi pronuncia parole sconvolgenti

Anticipazioni spagnole Una Vita, Ursula colpisce Genoveva: la Dicenta sempre più folle

Ursula, nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita, dimostra di essere sempre più folle. La Dicenta non accetta il fatto che la sua ex complice, Genoveva, sia riuscita a rifarsi una vita. Chi non ha seguito le ultime vicende spagnole della soap deve sapere che Ursula torna quella di un tempo. In particolare, in Italia rivedremo la Dicenta tornare una dark lady tra qualche tempo, precisamente dopo la morte di Samuel. Ed è con la moglie di quest’ultimo che l’ex governante si allea per vendicarsi dei vicini di Acacias. Ma mentre Genoveva riesce a raggiungere il suo reale scopo, ovvero quello di stare insieme a Felipe, Ursula si sente ancora insoddisfatta. La vedova di Samuel sembra non voler avere più nulla a che fare con la Dicenta, soprattutto dopo aver compreso che è una persona completamente instabile. Genoveva arriva a licenziare Ursula, che non prende affatto bene la notizia. Infatti, l’ex istitutrice si presenta, durante l’annuncio di fidanzamento dell’ex alleata e di Felipe, armata.

Una Vita puntate spagnole, la follia di Ursula: la Dicenta contro Genoveva

Più volte Ursula fa intendere di essere pronta a commettere un nuovo omicidio. La sua follia diventa sempre più evidente con il passare del tempo, tanto che inizia a convincersi del fatto che Cayetana sia viva. La dark lady si ritrova di fronte al fantasma della sua ex padrona ed è convinta di ricevere istruzioni da lei per liberarsi dei vicini di Acacias. Intanto, quando Felipe e Genoveva sono pronti ad annunciare il loro fidanzamento, Ursula si presenta sul posto e punta una pistola contro la sua ex complice. Fortunatamente, l’Alvarez Hermoso riesce a prendere la situazione in mano, ma il peggio deve ancora venire!

Anticipazione Una Vita, Ursula colpisce Genoveva: la Dicenta convinta di essere con sua figlia

Genoveva e Ursula si ritrovano sole e tra loro si accende una forte discussione. Inizialmente la fidanzata di Felipe cerca di tranquillizzare la Dicenta e poi fa di tutto per colpirla con qualsiasi oggetto. Di fronte a questo gesto, la Dicenta non reagisce affatto bene. Infatti, Ursula colpisce violentemente Genoveva, che cade a terra priva di sensi. Non solo, la follia dell’ex governante diventa sempre più evidente quando inizia ad accarezza l’ex alleata chiamandola “figlia mia”. In lacrime, la Dicenta stringe a sé il viso di Genoveva, svenuta dopo il colpo ricevuto in testa. Probabilmente Ursula immagina di aver colpito Blanca o Olga.