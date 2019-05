Una Vita: Samuel e il gesto per Diego prima di morire

Anticipazioni spagnole Una Vita: Samuel muore, ma prima manda un messaggio a Diego

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita non possono non concentrarsi sulla morte di Samuel. I telespettatori spagnoli hanno da poco assistito all’omicidio del povero Alday, che pur di salvare sua moglie Genoveva perde la vita. Una morte inaspettata quella di Samuel, il quale fa di tutto per mettere in salvo la donna. Quest’ultima si trova in pericolo, in quanto è ricercata dal suo ex padrone, Cristobal. L’uomo pretende di avere del denaro in cambio della sua libertà, altrimenti Genoveva dovrebbe tornare a essere una prostituta. Samuel cerca aiuto ai vicini di Acacias, per trovare i soldi necessari a risolvere il problema. Purtroppo, il figlio di Jaime non riceve il sostegno sperato e decide di fuggire immediatamente dal piccolo quartiere con la sua amata. Proprio durante la loro fuga, giunge Cristobal, che punta la sua pistola contro Genoveva. Ed ecco che quando l’uomo spara contro la Salmeron, Samuel si lancia e facendole da scudo.

Una Vita puntate spagnole: l’ultimo pensiero di Samuel va al fratello Diego

Muore così un altro personaggio della nota soap, Samuel. Il giovane Alday perde tragicamente la vita ad Acacias, tra le braccia della sua Genoveva. Inutile l’intervento dei medici, visto che il figlio di Jaime non riesce a sopravvivere. Ma prima di morire, l’ex marito di Blanca chiede alla sua amata di fargli un ultimo favore. Samuel vuole far arrivare a suo fratello Diego una lettera. Ricordiamo che Blanca e Diego lasciano insieme Acacias per ricominciare una nuova vita insieme. L’ultimo pensiero di Samuel va proprio al fratello, a cui fa recapitare un messaggio commovente. Prima di morire, l’Alday vuole far sapere a Diego che è dispiaciuto per quanto è accaduto tra loro.

Anticipazione Una Vita: le scuse di Samuel a Diego prima di morire, Genoveva si allea con Ursula

Un’ultima lettera a Diego, quella che decide di inviare Samuel prima di morire. Il giovane Alday chiede a Genoveva di scrivere un messaggio di scuse al fratello, per quanto accaduto tra loro in passato. Un gesto importante, che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico spagnolo. Intanto, Genoveva appare abbastanza furiosa con i vicini di Acacias, sicura che nessuno abbia dato aiuto al marito. La donna decide di allearsi con Ursula, con cui cerca vendetta.