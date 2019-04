Una Vita anticipazioni spagnole: la tragica morte di Samuel Alday

Anticipazioni spagnole Una Vita: Samuel Alday muore per salvare la moglie Genoveva

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la morte di Samuel Alday. Il giovane figlio di Jaime perde tragicamente la vita nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna. Ma come avviene questo terribile evento ad Acacias? Vi anticipiamo che l’uomo riesce a ritrovare l’amore insieme a un’altra donna, dopo Blanca. Il pubblico spagnolo ha assistito da poco a un salto temporale, all’interno della soap, di ben dieci anni. Ed ecco, che sono diversi i cambiamenti riguardanti i protagonisti da Acacias, tra questi vi è quello su Samuel. Quest’ultimo si sposa con Genoveva Salmeron, interpretata da Clara Garrido. Si tratta di un nuovo personaggio, ancora non conosciuto dal pubblico di Canale 5. L’Alday si mostra profondamente innamorato della giovane e disposto a tutto pur di proteggerla da un passato abbastanza pericoloso. Infatti, la ragazza si ritrova ad affrontare delle ripercussioni, riguardanti proprio quanto accaduto quando faceva le prostituta. Genoveva arriva ad Acacias per ricominciare una nuova vita.

Una Vita puntate spagnole: Samuel pronto a salvare Genoveva

Samuel purtroppo lascia la trama della soap, nel corso delle prossime puntate della soap, dopo il salto temporale. Le anticipazioni settimanali annunciano, infatti, la sua imminente morte. Il tutto avviene proprio per proteggere sua moglie, Genoveva. Come già vi abbiamo rivelato, la donna sta fuggendo dal suo passato, rifugiandosi proprio ad Acacias. La situazione, però, si complica sempre di più quando Cristobal chiede del denaro per lasciare finalmente libera la giovane. Non riuscendo a ottenere i soldi, l’uomo si presenta nel ricco quartiere per riprendersi Genoveva come prostituta. Samuel tenta in tutti i modi di salvare la sua amata, ma non riesce nel suo intento. In particolare, l’Alday chiede ai vicini di aiutarlo saldare il debito della moglie, ma poi decide di fuggire insieme a lei.

Anticipazione Una Vita: Samuel fa da scudo a Genoveva e perde la vita

Samuel non intende assolutamente lasciare che Genoveva torni nel bordello. Per tale motivo, decide di fuggire con lei da Acacias. Ma ecco che arriva il triste epilogo. Cristobal si presente di fronte ai due innamorati e spara un colpo di pistola contro la donna. Samuel fa da scudo alla sua amata con il suo corpo e viene tragicamente colpito. Viene subito trasferito in ospedale, dove però qualche ora dopo perde la vita. Genoveva resta, dunque, sola ma nel corso delle prossime puntate, secondo quanto è possibile vedere su Cultura en Serie, stringerà un accordo con Ursula.