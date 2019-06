Una Vita, Ursula pronta a vendicarsi: l’alleanza con la vedova di Samuel

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula pronta a tornare al potere di Acacias, Genoveva vuole vendicarsi

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono al centro dell’attenzione l’alleanza tra Ursula e Genoveva, la vedova di Samuel. Le due donne si alleano per vendicarsi, con motivi differenti, dei vicini di Acacias 38. Il tutto accade dopo la morte di Samuel, il quale perde tragicamente la vita per salvare la moglie. Quest’ultima deve del denaro al suo ex padrone, il quale giunge nel ricco quartiere proprio per ucciderla. Ed ecco che, non appena il pericoloso uomo punta la sua arma contro Genoveva, Samuel le fa da scudo. Il giovane Alday muore in ospedale e, dal quel momento, la ragazza giura vendetta contro i vicini. La giovane è, infatti, convinta che gli abitanti di Acacias avrebbero potuto prestare a Samuel il denaro necessario a pagare il suo ex padrone. In questo modo, lo avrebbero salvato dalla morte certa. Proprio in questa circostanza, Ursula si rende conto di dover riprendere il potere del ricco quartiere, dimostrando di non essere per nulla cambiata.

Una Vita puntate spagnole: Ursula e la vedova di Samuel unite per vendetta

Dopo la morte di Samuel, Genoveva si allea con Ursula. Con forte rabbia le due sono disposte a tutto pur di vendicarsi e lo fanno con l’aiuto di un giovane, Alfredo. I tre iniziano a rovinare la vita dei vicini di Acacias 38 economicamente. Permettono loro di investire in una banca americane e poi di perdere tutto il denaro. A scoprire l’imbroglio sono Ramon e Felipe, ma ormai sembra essere tardi. Liberto finisce addirittura dietro le sbarre! Il giovane Soler e Rosina vengono presi di mira da Ursula e Genoveva. La ragazza si introduce nell’abitazione della coppia e seduce Liberto. Proprio in quel momento entra Casilda che corre a informare Rosina su quanto sta accadendo. La madre di Leonor decide di rompere il suo matrimonio e Liberto finisce in carcere con l’accusa di violenza.

Una Vita, Ursula torna a essere quella di un tempo: Rosina lascia Liberto

Rosina non ha alcuna intenzione di perdonare Liberto, sebbene comprenda che si tratti di un piano ideato da Genoveva. Quest’ultima, però, inizia ad avvertire i primi sensi di colpa. Intanto, Ursula si mostra più spietata che mai. L’ex governante ha perso ormai da tempo il potere sul ricco quartiere, dopo essere stata chiusa in manicomio da Diego e Blanca. Al suo ritorno ad Acacias nessuno aiuta la Dicenta, a cui viene offerta ospitalità solo da padre Telmo, il nuovo prete della zona. Ursula non ha più denaro e ricchezze e si ritrova completamente sola. A distanza di molto tempo, la Dicenta decide di tornare a essere una presenza oscura nel quartiere.