Una Vita anticipazioni spagnole: Liberto arrestato con una grave accusa

Anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto viene arrestato dopo aver tradito Rosina

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arresto di Liberto. Il giovane Soler si ritrova dietro le sbarre con una grave accusa da cui difendersi. Come vi abbiamo già rivelato, il nipote di Susana tradisce Rosina con Genoveva, la vedova di Samuel. La ragazza ha intenzione di vendicarsi, con l’aiuto di Ursula, contro tutti i vicini di Acacias 38. Convinta che avrebbero potuto aiutare il suo defunto marito, Genoveva torna nel piccolo quartiere con Alfredo. Insieme alla Dicenta, i due tentano di rovinare le vite di tutti coloro che avrebbero potuto tendere una mano a Samuel. Quest’ultimo, prima di morire, chiede ai vicini del denaro in prestito per poter allontanare l’ex padrone di Genoveva. Purtroppo, l’Alday non riesce a ottenere i soldi necessari per liberare la sua amata. A questo punto, ad Acacias arriva quest’uomo pericoloso che punta una pistola contro Genoveva. Ma ecco che Samuel fa da scudo alla moglie, perdendo tragicamente la vita. La ragazza, convinta che i vicini avrebbero potuto aiutarli, decide di vendicarsi.

Una Vita puntate spagnole: Liberto usato da Genoveva per vendicarsi

La morte di Samuel genera in Genoveva la voglia di vendetta. La giovane si allea proprio con Ursula, la quale è intenzionata a riprendere in mano il potere del quartiere. Con l’aiuto di Alfredo, le due mandano in bancarotta diversi vicini di Acacias e poi si vendicano su Liberto e Rosina. Genoveva seduce il Soler nel salotto di casa sua e fa in modo che Casilda li becchi insieme. La domestica corre dalla madre di Leonor e le rivela quanto visto. Ovviamente la Rubio va su tutte le furie, tanto che decide di rompere il suo legame con Liberto. Ed ecco che il Soler viene improvvisamente arrestato, con l’accusa di violenza su Genoveva.

Anticipazione Una Vita: Liberto innocente, ma Rosina non lo perdona

Rosina comprende che Liberto è stato manovrato da Genoveva e va a trovarlo in carcere. La Rubio, però, non vuole assolutamente perdonarlo, sempre più convinta di voler chiudere questo matrimonio. Intanto, Felipe cerca un modo per aiutare l’amico, che non ha usato alcuna violenza su Genoveva. Quest’ultima, nel frattempo, inizia a sentire dei forti sensi di colpa nei confronti di Liberto.