Una Vita, Liberto tradisce Rosina con la vedova di Samuel: il piano

Anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto tradisce Rosina con Genoveva

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano il tradimento di Liberto nei confronti di Rosina. Un duro e triste colpo per la madre di Leonor, che attraverso Casilda viene a conoscenza dei fatti. Il giovane Soler si lascia andare alla passione con la vedova di Samuel, Genoveva! Il tutto accade dopo la morte dell’Alday, il quale viene ucciso ad Acacias per difendere la moglie. Quest’ultima si trova in difficoltà, poiché deve pagare una grossa cifra di denaro per la sua libertà. In passato era una prostituta e ora il suo padrone pretende dei soldi in cambio della sua libertà. Purtroppo nessuno tra i vicini di Acacias riesce ad aiutare la coppia e così, proprio durante la loro fuga, un uomo tenta di uccidere Genoveva. Samuel le fa da scudo e perde tragicamente la vita. Ed ecco che, a questo punto, la vedova Alday decide di vendicarsi contro tutti i vicini di Acacias, convinta che avrebbero potuto aiutarli. Ad aiutarla in questa vendetta c’è proprio Ursula!

Una Vita puntate spagnole: Genoveva alleata con Ursula per vendicarsi

Ursula torna ben presto a mettere in atto i suoi sporchi piani. L’ex governante, consapevole che Genoveva voglia vendicarsi con i vicini per la morte di Samuel, decide di sfruttare la situazione per tornare al potere. Non solo, le due si fanno aiutare da un uomo misterioso, Alfredo. Il piano prevede che tutti i vicini si ritrovino senza denaro, dopo vari investimenti all’interno di una banca. Oltre ciò, Genoveva vuole distruggere il matrimonio tra Ursula e Liberto. Con l’aiuto di Ursula, la giovane si introduce in casa Hidalgo e inizia a sedurre il Soler, che purtroppo si lascia andare alla passione.

Anticipazione Una Vita: Rosina scopre il tradimento, Liberto arrestato

Liberto, vittima di un folle piano, tradisce Rosina nel loro stesso salotto. Casilda becca il Soler mentre si trova con Genoveva e corre subito a rivelare quanto sta accadendo alla madre di Leonor. Una dura scoperta per quest’ultima che non ci pensa un attimo a porre fine al loro matrimonio. Nel frattempo, Genoveva denuncia alla polizia Liberto di adulterio. Liberto viene così arrestato.