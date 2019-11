Una Vita, Ursula vede Cayetana: la Dicenta riceve istruzioni per vendicarsi

Anticipazioni spagnole Una Vita, Ursula di fronte a Cayetana: la Dicenta sempre più folle

Nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita, la follia di Ursula sarà sempre più evidente. I vicini di Acacias noteranno uno strano comportamento nella Dicenta, la quale si ritroverà di fronte a Cayatena! Ebbene l’ex governante confesserà di aver visto la Sotelo Ruz. In particolare, i telespettatori in Spagna vedranno Ursula chiedere a Fabiana se sua figlia sia davvero morta durante l’incendio. La domestica confermerà alla dark lady che Cayetana ha perso la vita diversi anni fa. Ma sembra proprio che la Dicenta non crederà alle parole di Fabiana, sicura di essersi trovata di fronte alla Sotelo Ruz. Ad aiutarla ci penserà Augustina. La dark lady di Acacias, però, non riuscirà ad accettare questa situazione. Questa sua condizione ricorderà un po’ gli episodi passati. Non è, infatti, la prima volta che Ursula dimostra di essere una persona folle. Ricordiamo, in particolare, quando credeva di essere lei la madre del figlio di Blanca e Diego. Ora la situazione sembrerà essere ancora più complicata.

Una Vita puntate spagnole: Ursula pronta a vendicarsi dopo aver visto Cayetana

La follia di Ursula non potrà non spaventare i vicini di Acacias. Cayetana non tornerà realmente nel ricco quartiere, ma il suo fantasma darà comunque delle istruzioni alla Dicenta. Quest’ultima sarà pronta a vendicarsi contro tutti i suoi nemici. In particolare, la dark lady se la prenderà con Genoveva, che intanto è riuscita a riconquistare Felipe. La sua ex alleata non vorrà più collaborare con lei, in quanto avrà intenzione di ricominciare una nuova vita insieme all’Alvarez Hermoso. Questa sua scelta non verrà accettata da Ursula, che apparirà sempre più disperata. Nei suoi sogni, la Dicenta si ritroverà a uccidere Genoveva, soffocandola con un cuscino.

Anticipazione Una Vita, Genoveva in pericolo: Ursula vuole ucciderla

Proprio a causa del comportamento di Genoveva, Ursula cadrà nella follia più totale. Sicura di aver vista Cayetana, sarà pronta ora vendicarsi della fidanzata di Felipe. La sua vendetta inizierà proprio da quest’ultima, con il ‘fantasma’ della Sotelo Ruz le indicherà. Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso annuncerà ai vicini il fidanzamento con Genoveva e in questa occasione Ursula mostrerà tutta la sua follia!