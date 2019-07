Anticipazione Una Vita: Ursula minaccia Leonor, poi tenta il suicidio

Una Vita anticipazioni, Ursula completamente folle: il piano di Blanca, Diego e Samuel

Ursula arriva a commettere dei gesti folli, nelle prossime puntate di Una Vita. Scendendo nel dettaglio, la Dicenta arriva a perdere quasi completamente la ragione quando Moises scompare. La donna ha pianificato la fuga con il figlio di Blanca e Diego, ma qualcosa va storto. Infatti, con l’aiuto di Samuel, la coppia riesce a trovare il neonato, nello stesso punto dove Ursula avrebbe dovuto lasciare Acacias. Non appena l’ex istitutrice giunge nel luogo in cui avrebbe dovuto portare via con sé Moises, scopre che quest’ultimo non c’è. Ursula corre così da Blanca e Diego, i quali però sostengono che Moises non è mai esistito e che la loro bambina è ormai morta. I due si alleano con Samuel per far impazzire la Dicenta. Quest’ultima inizia a ritrovarsi in un incubo, tanto da arrivare alla pazzia. Leonor, intanto, viene messa al corrente del piano e ovviamente sostiene la stessa tesi dei tre. Proprio per tale motivo, la giovane Hidalgo rischia di perdere la vita.

Anticipazione Una Vita: Ursula cerca di uccidere Leonor per scoprire dove si trova Moises

Ursula cerca disperata Moises, mentre tutti le fanno credere che il bambino non è mai esistito. Sono diversi i momenti che Blanca, Diego e Samuel creano per far impazzire la Dicenta. I tre riescono nel loro intento, visto che addirittura l’ex governante inizia ad affermare, nella sua follia, che Moises è suo figlio. Completamente disperata, corre a casa di Leonor per riuscire a trovare delle informazioni sul luogo in cui si trova il neonato. Messa al corrente del piano, la giovane Hidalgo si mostra certa del fatto che Moises non sia mai esistito. Di fronte a queste parole, Ursula passa alle maniere forti e minaccia Leonor puntandole contro un coltello.

Anticipazioni Una Vita: Ursula tenta il suicidio, Liberto riesce a fermarla

Secondo quanto rivelano le anticipazioni, fortunatamente Ursula non fa del male a Leonor. Ma subito dopo, ormai decisamente devastata, la Dicenta decide di togliersi la vita. L’ex istitutrice tenta il suicidio, cercando di tagliarsi le vene. A fermarla ci pensa Liberto, che prontamente riesce a evitare il suicidio di Ursula.