Una Vita, Blanca e Diego trovano Moises e poi si vendicano contro Ursula

Anticipazioni Una Vita, Blanca e Diego riescono a riavare Moises: la vendetta contro Ursula

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Blanca e Diego riescono finalmente ad abbracciare il loro bambino. La giovane Dicenta può vivere la sua vita a fianco del suo Moises, ma prima deve vendicarsi contro Ursula. Infatti sappiamo bene che è stata proprio l’ex governante a rapire il piccolo e a chiuderlo in un convento. Il suo scopo è quello di fuggire insieme al bambino, per crescerlo con il suo tipo di educazione. Fortunatamente, grazie all’aiuto di Samuel e quello di Carmen, Diego e Blanca riescono a trovare Moises prima che Ursula porti a termine il suo piano. I due tornano ad Acacias insieme al bambino, pronti a vivere la vita che da tempo desiderano. Ma non solo, la coppia fa ritorno nel ricco quartiere con un importante obbiettivo: portare alla pazzia Ursula. Il loro scopo è quello di far rinchiudere la Dicenta in un manicomio, esattamente come quest’ultima fece con la stessa Blanca in passato.

Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego pronti a vendicarsi di Ursula

Sfruttando diverse situazioni, Blanca e Diego sono pronti a vendicarsi di Ursula. Dopo aver visto i suoi piani distrutti, la Dicenta pretende dalla figlia di riavere Moises. L’ex istitutrice sembra essere fortemente provata, tanto da dichiarare che il bambino in realtà è suo figlio. Ed ecco che Blanca e Diego sfruttano questo momento di fragilità per far passare Ursula come una persona con problemi psicologici. La coppia riesce nel suo intento, in particolar modo dopo aver fatto trovare alla Dicenta il nome Aleksander, che sarebbe l’uomo che Ursula avrebbe dovuto sposare prima di essere abusata da alcuni malviventi, scritto sui muri della sua casa. Da questo momento, la dark lady inizia a mostra segni di forte squilibrio mentale.

Anticipazione Una Vita: Ursula nei guai, Blanca inizia a provare pietà

Il piano di Diego e Blanca procede bene, visto che Ursula appare realmente come una persona con problemi psicologici. Le anticipazioni, però, rivelano che la giovane madre di Moises inizia a provare pietà nei confronti della madre. Nonostante ciò, Blanca è consapevole del malre che Ursula le ha fatto negli anni.