Una Vita, il triste passato di Ursula: la verità sulla nascita di Blanca e Olga

Anticipazioni Una Vita: il terribile passato di Ursula, la verità sulla sua famiglia

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che presto i telespettatori conosceranno la verità sul passato di Ursula. Attraverso dei flashback il pubblico italiano si troverà di fronte a una storia abbastanza triste riguardante la Dicenta. Il tutto avviene dopo la morte di Olga. Per salvare la vita di Blanca, l’ex governante è costretta a uccidere la sua stessa figlia. Proprio in questa circostanza, Ursula si rende conto della presenza di un marchio a forma di croce, sul corpo di Olga, lo stesso che Blanca ha sulla testa. Dunque, la Dicenta resta incuriosita di fronte a quanto scoperto, tanto che intende indagare per saperne di più. La Dicenta assume l’investigatore Riera, il quale deve scoprire la verità sul marchio impresso sulla pelle delle due sorelle. Attraverso queste ricerche, viene fuori che Ursula è figlia dei Koval, una delle famiglie più importanti della Russia. I genitori hanno sottoposto la Dicenta a un’educazione molto severa e, in seguito, tutti i membri sono stati costretti a emigrare in Spagna.

Una Vita anticipazioni: Ursula abusata viene rifiutata dalla sua famiglia e dà alla luce Olga e Blanca

La famiglia Koval è stata costretta a emigrare in Spagna dopo essere diventata povera, a causa della sua ribellione contro lo zar. Qui il padre ha pensato di far sposare Ursula con Aleksander Makarov, un ricco pretendente. Ma ecco che la situazione è diventata drammatica quando la povera Dicenta è stata abusata da due uomini. A causa di questa violenza, Ursula è stata rifiutata sia dal suo pretendente che dalla sua stessa famiglia. Dopo qualche mese, la giovane Dicenta ha scoperto di essere incinta. Ed ecco che ha fatto nascere le due gemelle, che poi ha scelto di chiamare Blanca e Olga. Ursula, in quanto si trovava in una situazione di miseria, è stata poi costretta ad abbandonare entrambe.

Anticipazione Una Vita: l’oscuro passato di Ursula, ecco perché ha abbandonato Olga e Blanca

Attraverso la morte di Olga, scopriremo un lato di Ursula a noi sconosciuto. Un oscuro passato quello della Dicenta, costretta ad abbandonare Olga nel Bosco delle Dame a soli 5 anni e a rinchiudere Blanca in un istituto psichiatrico. Vi anticipiamo che l’ex governante paga molto bene Reira, il quale parte addirittura verso la Russia per scoprire qualche dettaglio in più sulla sua famiglia.