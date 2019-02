Anticipazione Una Vita: Ursula uccide Olga, una tremenda scoperta

Una Vita anticipazioni: Olga muore per colpa di Ursula, Blanca salva

Le prossime puntate di Una Vita ci regaleranno davvero molte ed inaspettate sorprese. Olga non riesce ad accettare il fatto che Diego continui ad amare Blanca, così come non riesce a capire il motivo per cui sua madre Ursula sia sempre stata molto più vicina a sua sorella piuttosto che a lei. Di fronte a queste due importantissime circostanze, la donna perde la testa e decide di vendicarsi una volta per tutte. Per mettere fine alle sue disgrazie, Olga mostra di essere pronta a fare del male a Blanca. La fanciulla porta sua sorella incinta al bosco delle dame e qui rivela di volerle far perdere il bambino che aspetta.

Anticipazione Una Vita: Ursula uccide sua figlia Olga per salvare la vita di Blanca

Ursula capisce che sta per succedere qualcosa tra Olga e Blanca. La Dicenta avverte Diego, ma prima lo ricatta. Lui deve bruciare una vecchia lettera di Jaime che pare riveli alcuni segreti sulla stessa Ursula, altrimenti non gli rivelerà il luogo in cui si trova la sua amata. Alla fine, il ragazzo fa come richiesto dalla malvagia di Una Vita e poi entrambi corrono al bosco per capire cosa sta accadendo tra le due sorelle. Olga pare pronta ad uccidere il bambino che aspetta Blanca, ma prima tramortisce Diego colpendole sul viso.

Anticipazioni Una Vita: Olga muore, la scoperta di Ursula

Prima che Olga commetta una qualunque cosa, Ursula la disarma e la colpisce al ventre uccidendola. Blanca è salva, mentre sua sorella muore tra le braccia di sua madre. La Dicenta è sconvolta e da tutta la colpa di ciò che è accaduto a Diego. Mentre la dark-lady della soap opera prepara la fanciulla per il suo funerale, la donna di rende conto di uno strano marchio presente proprio sul corpo di sua figlia.