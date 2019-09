Una Vita puntate spagnole, nozze di Felipe: inaspettato colpo di scena

Anticipazioni spagnole Una Vita, Felipe pronto a sposare Marcia ma accade qualcosa di inaspettato

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano un colpo di scena davvero sconvolgente per Felipe. Quest’ultimo, dopo la tragica morte di Celia, ritrova l’amore con la sua domestica Marcia. Scendendo nel dettaglio, quest’ultima arriva nell’appartamento dell’Alvarez Hermoso sotto gli ordini di Ursula. Attraverso la giovane brasiliana, la Dicenta vuole infatti scoprire quali saranno le future mosse dell’avvocato. Ma ecco che Marcia tradisce l’ex istitutrice e svela a Felipe qual è il motivo per cui è entrata nella sua vita. A questo punto, l’Alvarez Hermoso dichiara guerra a Ursula, a cui chiede di stare lontana dalla ragazza. L’avvocato intende proteggere colei che gli sta facendo battere il cuore e affronta in pubblico la Dicenta. La situazione, però, si complica. Marcia improvvisamente scompare, proprio a causa di Ursula. Quest’ultima fa in modo che la giovane brasiliana finisca nelle mani di un uomo che davvero pericoloso, che vuole venderla. Vi anticipiamo che Felipe riesce a salvarla e, una volta fatta tornare a casa, le fa la sua proposta di matrimonio.

Una Vita puntate spagnole: Felipe sta per sposare Marcia, ma arriva Santiago

Con l’aiuto di Mauro, da poco tornato ad Acacias, Felipe mette in salvo Marcia. Quest’ultima viene riaccolta da tutti a braccia aperte e va a vivere a casa dell’Alvarez Hermoso. Inizialmente appare confusa quando riceve la proposta di matrimonio, tanto che l’avvocato resta non poco deluso. Ma poi i due ritrovano la complicità e organizzano immediatamente le nozze. Proprio durante l’evento accade qualcosa che sconvolge il povero Felipe. Mentre si trova sull’altare con la sua amata, fa il suo ingresso in chiesa un uomo a lui sconosciuto. Si tratta di Santiago, il marito di Marcia.

Anticipazione Una Vita, salta il matrimonio di Felipe e Marcia: lei innamorata

Marcia credeva che suo marito fosse morto e quando lo vede entrare in chiesa ha addirittura una crisi respiratoria. Purtroppo le nozze vengono annullate, lasciando l’amaro in bocca a Felipe. La domestica va poi a trovare l’avvocato, rivelandogli di essere profondamente dispiaciuta per quanto accaduto. Non solo, Marcia confessa tutto il suo amore all’Alvarez Hermoso, che può fare poco o nulla ormai.