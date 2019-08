Anticipazioni Una Vita: Mauro svela come sono morti Teresa e suo figlio

Una Vita anticipazioni spagnole: ecco come è morta Teresa

Tragiche notizie per i fan della coppia composta da Mauro e Teresa. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano il ritorno dell’amato ispettore ad Acacias. Quest’ultimo, però, torna nel ricco quartiere da solo. Ed ecco che è impossibile non chiedersi che fine abbia fatto la Sierra e il figlio che attendevano. Infatti, ricordiamo che la coppia lasciò la Spagna in dolce attesa. La vera Cayetana Sotelo Ruz aveva bisogno di cambiare aria, per vivere serenamente la sua gravidanza. Così, si trasferirono insieme in Francia, lasciando la trama della soap. Ora tutti i vicini si mostrano meravigliati nel vedere Mauro aggirarsi per le vie di Acacias da solo. Sam Emeterio spiega quanto realmente accaduto alla sua famiglia a Felipe. Il racconto fatto dall’amato ispettore è abbastanza doloroso, poiché ha prima perso il figlio che tanto desiderava e poi la sua amata moglie. Una triste svolta per Mauro e Teresa, una delle coppie più amate e sostenute all’interno della soap.

Puntate spagnole Una Vita: Teresa e suo figlio sono morti, il racconto di Mauro

Ebbene, Mauro e Teresa non sono riusciti a trovare la felicità in Francia. Al momento del parto, la povera Sierra ha assistito alla morte di suo figlio. Il piccolo è, infatti, deceduto subito dopo essere venuto al mondo. Questo tragico evento, ha portato sia Teresa che Mauro a scegliere di non avere più figli. Ma le tragedie non sono finite, poiché un giorno alcuni ladri si sono introdotti nella loro abitazione e hanno ucciso la povera maestra. Scendendo nel dettaglio, l’ispettore racconta a Felipe che i malviventi hanno messo fine alla vita di Teresa sparandole alcuni colpi, con un’arma da fuoco, in pieno petto.

Anticipazione Una Vita: Mauro torna ad Acacias e riaccende la lotta contro Ursula

Una svolta tragica, quanto inaspettata, per la coppia. Per voltare pagina e riuscire così a superare la perdita di Teresa, Mauro sceglie di tornare ad Acacias. Qui si mette subito all’opera e non sta con le mani in mano. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che San Emeterio ritorna a essere un nemico di Ursula, la quale vuole sbarazzarsi della nuova fidanzata di Felipe.