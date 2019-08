Una Vita puntate spagnole: Ursula pronta a eliminare la fidanzata di Felipe

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula vuole sbarazzarsi della nuova fidanzata di Felipe

Il pubblico di Canale 5 ancora non conosce i nuovi personaggi di Una Vita. In particolare, stiamo parlando di Genoveva e Marcia. La prima è la vedova di Samuel, la quale poi si innamora perdutamente di Felipe, e la seconda è la domestica di quest’ultimo. In realtà, l’Alvarez Hermoso assume la ragazza non sapendo che un segreto. Infatti, Marcia viene ingaggiata da Ursula per poter spiare i movimenti di Felipe. Ormai la Dicenta è pronta a riprendere il potere su Acacias e lo fa alleandosi proprio con Genoveva, che vuole vendicarsi dei vicini dopo la morte di Samuel. Ma ecco che l’avvocato si avvicina sia alla sua nuova domestica che a Genoveva. Mentre con quest’ultima mette subito la parola fine, con Marcia la situazione è ben diversa. Felipe appare realmente interessato alla ragazza, tanto che Genoveva decide di chiedere aiuto a Ursula per separarli. Dopo aver chiesto un’altra possibilità all’avvocato, ricevendo una risposta negativa, la vedova di Samuel cerca una soluzione per tornare tra le braccia dell’uomo.

Una Vita puntate spagnole: Marcia chiede aiuto a Felipe stanca delle minacce di Ursula

Dopo essersi vendicata contro i vicini, tra cui Liberto e Rosina, Genoveva avverte dei sensi di colpa. La vedova di Samuel fa un passo indietro e restituisce a tutti coloro che sono stati da lei truffati i soldi che gli deve. Non solo, la donna annuncia di essere pronta a lasciare Acacias. In realtà, Genoveva si reca da Ursula e le chiede di sbarazzarsi di Marcia. Pertanto, la Dicenta si reca dalla domestica e le ordina di tornarle indietro i soldi che le ha prestato e di lasciare Acacias. Inaspettatamente, la ragazza si ribella e corre da Felipe, a cui racconta quanto sta accadendo.

Anticipazione Una Vita: Felipe agisce e difende prontamente Marcia da Ursula

Furioso dopo aver scoperto l’influenza di Ursula su Marcia, Felipe decide di agire. L’avvocato si reca dalla Dicenta, a cui consiglia di stare lontano dalla sua nuova fidanzata. Di fronte a questa situazione, l’ex istitutrice sembra pensare a un folle piano per sbarazzarsi direttamente della povera Marcia, che da tempo tiene con sé sotto minaccia.