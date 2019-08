Una Vita, dopo il tradimento Rosina perdona Liberto e torna ad Acacias

Anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina torna ad Acacias insieme a Liberto

Questa volta le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano una bella notizia, in particolare per i fan della coppia composta da Liberto e Rosina. La madre di Leonor decide finalmente di perdonare il suo amato, dopo quanto accaduto. Per chi non sapesse ancora cosa sta accadendo nelle puntate in onda in Spagna, Casilda trova il Soler tra le braccia di Genoveva proprio in casa di Rosina. Scendendo nel dettaglio, Genoveva non è altro che la vedova di Samuel, la quale si allea con Ursula per vendicarsi dei vicini del ricco quartiere. Inizialmente le due puntano a distruggere la felicità degli abitanti di Acacias 38 economicamente. Dopo di che, decidono di separare Rosina e Liberto. Genoveva seduce quest’ultimo e Ursula fa in modo che Casilda li veda. La vedova di Martin corre subito dalla madre di Leonor per rivelarle quanto visto. Ed ecco che Rosina decide così di lasciare il Soler e di lasciare Acacias. Nonostante venga a conoscenza della verità, la Rubio non riesce a perdonare il marito.

Una Vita anticipazioni spagnole: dopo la partenza di Rosina, Liberto scompare

Sebbene Rosina sia consapevole del fatto che Liberto sia caduto in una trappola, decide comunque di lasciare Acacias. La donna vuole raggiungere la figlia Leonor in Portogallo e a nulla valgono le commoventi sorprese del Soler. Quest’ultimo si inginocchia, chiedendo alla sua amata di restare nel ricco quartiere. Ma ecco che Rosina saluta il marito e lascia Acacias. Susana inizia a preoccuparsi per il nipote, quando nota che quest’ultimo trova conforto nell’alcol. La sarta, però, prova grande preoccupazione non appena scopre che Liberto ha intenzione di suicidarsi. Come vi abbiamo già anticipato, il Soler scompare dal ricco quartiere non lasciando tracce.

Anticipazioni Una Vita: Liberto ritrova la sua amata Rosina

Liberto scompare e si reca di fronte al fiume, dove inizia a scrivere i suoi pensieri su un foglio bianco. Improvvisamente si avvicina a lui una figura familiare: Rosina! La Rubio comprende di non poter vivere lontana dal suo amato e torna ad Acacias per ricominciare da capo. I due fanno ritorno nel ricco quartiere insieme, facendo a tutti una gradita sorpresa!